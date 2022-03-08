قبل رمضان.. احلي تحبيشة للفول المدمس الأصلي بلون فاتح وطعم زي الزبدة جربيه بنفسك

قبل رمضان.. احلي تحبيشة للفول المدمس الأصلي بلون فاتح نقدم لكم اليوم طريقة عمل الفول المدمس في المنزل وخاصة وأن رمضان أوشك على القدوم، فالفول هو الوجبة المصرية الأصيلة والتي لا يمكن لأي سفرة سحور أن تخلو منها، حيث يعد الفول من الأكلات التي لها فائدة عظيمة وقيمة غذائية كبيرة حيث أنه لا يتم هضمه بسهولة ويبقى فترة جيدة بداخل المعدة مما يزيد شعور الجسم بالشبع فهو مفيد خلال اليوم الرمضاني ويمد الجسم بطاقة كبيرة ونشاط يمكن للشخص من خلالها مقاومة الجوع وممارسة يومه بشكل طبيعي.

طريقة عمل الفول المدمس في المنزل

مكونات الطريقة:-

نصف كيلو كبير من الفول.

ملعقة كبيرة من الكركم الأصفر.

جزر مبشور.

عدس أصفر بمقدار نصف كوب كبير.

بصلة حجمها متوسط.

ثمرة طماطم كبيرة الحجم.

ليمونة طازجة.

طريقة التحضير:-

قومي بنقع الفول في قدر التدشيش به كمية وفيرة من الماء تغطي الشعر واتركيها لمدة ثمان ساعات على النار.

أضيفي العدس والفول المدشوش والبصل المقطع إلى قدر الفول والجزر المبشور وعصير الليمون وقلبيها جيدًا.

ضعي القدر على النار المتوسطة الحرارة وبعد أن يغلي الفول في القدر قومي بتهدئة درجة حرارة النار قليلًا.

يجب تقليب الفول بداخل القدر كل ساعة حتى لا يلتصق حبات الفول ببعضها البعض وقومي بتجديد الماء إذا جفت عليها.

بعد أن ينضج الفول بداخل القدر قومي برفعه من على النار واتركيه يهدأ وابدئي بتعبئته في علب بلاستيكية وحضريه وقت الحاجة.

طريقة تحضير فول بالطحينة

مكونات الطريقة:-

فول مدمس.

ملعقة زيت زيتون كبيرة الحجم.

ثمرة بصلة مفرومة.

طحينة.

زبادي طازج.

عصير ليمون.

ثوم مفروم.

ملح أبيض.

كمون مطحون.

فلفل أسود.

طريقة التحضير:-