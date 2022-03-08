طريقة تحضير الميني بيتزا بالمنزل للأطفال بكل سهولة مثل الجاهز

طريقة تحضير الميني بيتزا، تعد الميني بيتزا من الأكلات البسيطة والسهلة التي يحبها الأطفال ويفرحون بها كثيرا ففي هذا المقال نوضح لكم طريقة إعدادها وتحضيرها في المنزل.

طريقة تحضير الميني بيتزا بالمنزل

الميني بيتزا من الأكلات الرائعة والتي يمكن تقديمها كوجبة للإفطار أو وجبة للعشاء أو سناكس للأطفال باللانش بوكس الخاص بهم ليتناولوه بالمدرسة.

وصفة لإعداد الميني بيتزا

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر. معلقة كبيرة خميرة فورية. ربع كوب من زيت الذرة. معلقة صغيرة ملح. كوب ماء دافئ. ثلاث معلاعق كبيرة سكر. ثلاث معالق لبن مجفف. معلقة صغيرة بيكنج بودر.

مقادير الحشو

اثنان كوب من الصلصة.

نصف كيلو من السوسيس.

نصف كيلو جبن موتزريلا مبشور.

رشة من الزعتر.

نصف كيلو جبن شيدر مبشور.

كوب من الزيتون الأسود أو الأخضر الشرايح.

اربع ثمرات من الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة.

اثنان من ثمرات الفلفل الأخضر المقطع إلي قطع صغيرة.

طريقة تحضير الميني بيتزا

في وعاء كبير ضعي الدقيق والبيكينج بودر والخميرة والسكر والملح واللبن البودر المجفف ثم نضيف الزيت ويخلط جيدا.

نضيف الماء الدافئ على خليط الدقيق تدريجيا ويتم العجن لمدة لا تقل عن العشر دقائق حتي نحصل على عجينة متماسكه.

تغطي العجين ويترك في مكان دافئ لمدة ساعة لتخمر.

ويتم تقطيع الطماطم والفلفل وتشويح السوسيس واعداد الصلصة في مقلاة عن طريق وضع الصلصة ووضع الزعتر عليها والملح والفلفل الأسمر .

ونأتي بالعجينه ونقطعها الي قطع صغيرة الحجم ونبدء بفرد كل قطعه وندهن كل قطعة بالصلصة.

نضع قطع من السوسيس ثم نضع قطع من الطماطم والفلفل والزيتون الشرايح ثم نضع الجبنه الموتزيريلا والشيدر علي الوجه.

ثم نسخن الفرن علي درجة حرارة 200 ويتم تسويتها ونخرجها من الفرن وتقدم مع الكاتشب والمايونيز.

ويمكننا ايضا عمل الميني بيتزا بالسجق وباللحم المفروم المعصج وبالبسطرمةوبالجمبرى ويمكننا ايضا اضافه مشكل لحوم ويمكننا ايضا أعدادها بالجبن فقط وتقدم حسب الرغبة.

وفي هذا المقال قد قدمنا لكم طرق وأطعم الميني بيتزا التى يشتهيها جميع الاعمار وخاصة الأطفال يحبونها ويفرحون بها كثيرا.