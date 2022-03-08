نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقدم إليكم طريقة مفصلة لتحضير بسكويت المحشي بجوز الهند في المنزل بمكونات اقتصادية في المقال التالي
يمكنك صنع بسكويت بجوز الهند من خلال عدد من الخطوات السهلة والتي سنقدمها لكم يمكنكم الحصول على أفضل أنواع البسكويت الشهي المحشي بالجوز الهند، حيث أن هذا النوع من البسكويت يحتوي على عدد هائل من الفوائد الصحية بجانب حب العديد من الأطفال له لما يحتوي على طعم السكر المحبب لكافة الأطفال والكبار أيضا، وبالإضافة إلى أن طريقة تحضيره تتميز بالسهولة والبساطة في التحضير، ومن خلال النقاط التالية والتي سنطرحها لكي في المقال ستتمكن كل سيدة من تحضيره بسهولة، كل ما عليك فعله هو متابعة الخطوات بدقة شديدة تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل بخصوص خطوات عملها ومكوناتها.
مكونات عمل بسكويت بجوز الهند
هناك مجموعة من المكونات الاقتصادية التي تجدها بالفعل في منزلك دون الحاجة إلى شراءها والتي من ضمنها:
- نصف كيلو من الدقيق.
- كوب من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- جوز هند مبشور.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- رشة ملح.
طريقة عمل بسكويت بجوز الهند
اذا كنت سيدتي تبحثين عن طريقة سلسة لصنع بسكويت بجوز الهند إليك هذه الخطوات:
- قومي سيدتي بوضع الدقيق والبيكنج بودر في وعاء واخلطيهم بالملعقة.
- عليك الان وضع البيض بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الفانيليا للتخلص من رائحة البيض الكريهة وقومي بوضع رشة ملح وكوب من الزبدة واخلطيهم باستخدام الخلاط الكهربائي، ثم قومي بوضع الوعاء الذي يحتوي على الدقيق والبيكنج بودر على الخليط بالتدريج حتى يتم عمل كرة كبيرة من العجين وقومي بتفريقها وعمل كور صغيرة بيديك.
- قومي بإدخال العجينة في الثلاجة حتى تستريح.
- يتم تشغيل فرن البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة قبل حشو العجينة حتى يتم تسخين الفرن.
- يجب أن تقومي بفرد العجينة على سطح مستوي ونتركها لتستريح.
- عليك في هذه الخطوة اتخاذ الحذر وذلك بوضع بعض من الدقيق على الرخامة الخاصة بالعجن ثم نضع كور العجينة ونقوم بحشوها بجوز الهند باستخدام النشابة.
- والان قومي سيدتي من خلال استخدام السكينة بتقطيع البسكويت إلى قطع ورصيها في الصينية الخاصة بالفرن.
- قومي بإدخال الصنينة التي تحتوي على البسكويت في الفرن على درجة حرارة متوسطة واتركيه حتى ربع ساعة ليظهر اللون الذهبي عليه.
- نقوم في النهاية بإخراج الصينية من الفرن وتنتظرين عدد من الدقائق ثم قدميه لكافة أفراد عائلتك.