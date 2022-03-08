طريقة عمل القطايف فاطمة ابو حاتي، من أشهر الطهاة حول العالم والتي تشتهر بوصفاتها المذهلة واللذيذة والمحببة لدى الكثيرين، والتي من بعدها لن تضطرين إلى شراء القطايف من الخارج بعد الآن، وذلك لسهولة وبساطة المكونات وطريقة التحضير الخاصة بالشيف فاطمة ابو حاتي، فلها أكثر من طريقة تحضير وأنها من الوصفات متعددة الحشوات فيمكن حشواها حسب الرغبة يمكن أن تقدم على أنها حلويات أو مقبلات، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أبسط طرق تحضيرها فتابعونا.

طريقة عمل القطايف فاطمة ابو حاتي

هناك عدة طرق لعمل القطايف للشيف فاطمة ابو حاتي ومن خلال المكونات والخطوات البسيطة التالية ستتمكني من تحضير أشهى قطايف في المنزل لإسعاد أطفالك وأفراد أسرتك ومكوناتها كالتالي:

مكونات القطايف

كيلو من الدقيق الأبيض.



كوبان من دقيق السميد.

ثمانية ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

كيس ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة ونصف من البيكنج صودا.

نصف ملعقة من الملح.

سبع أكواب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة تحضير القطايف فاطمة ابو حاتي

نُحضر وعاء عميق ونضع فيه كافة المكونات الجافة وهي السكر ودقيق السميد والدقيق الأبيض والملح والخميرة ونمزجهم معاً كي يتجانسوا.



نُضيف إلى المكونات الممزوجة كلاً من الماء الفاتر وماء الورد ونمزجهم جيداً حتى تتداخل المكونات وتتكون لدينا عجينة انسيابية

نقوم بتغطية العجينة السائلة ونتركها في درجة حرارة الغرفة لمدة لا تقل عن الساعتان مع تقليبها كل نصف ساعة للتأكد من عدم وجود أي فقاعات نتيجة التخمير.

نُحضر مقلاة كبيرة الحجم من النوع الغير قابل للصق ونضعها على النار حتى تسخن ثم نبدأ بسكب كمية قليلة من المزيج حسب الحجم الذي ترغبه.

عند ظهور فقعات على العجينة فهذه علامة نضجها أخرجيها من المقلاة ونضعها على قطعه نظيفة من القماش ونُعيد الكرّة حتى الانتهاء من الكمية كلها.

نقوم بحشوها على حسب الرغبة ثم نُقدمها.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا طريقة عمل القطايف فاطمة ابو حاتي نرجو أن نكون قد أفدناكم ونلنا إعجابكم، ولأي استفسار فعليكم بالتواصل معنا عبر إرسال التعليقات.