نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والخشن وتنعيمه وداعاً لصالون التجميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد يتساءل الكثير من النساء والفتيات عن طريقة عمل كيراتين طبيعي في المنزل، وذلك لفرد الشعر وزيادة نموه ونعومته في أسرع وقت، فإن الكرياتين من البروتينات التي لها العديد من الفوائد للشعر اذا تم اتباع أفضل الوصفات الطبيعية التي تحقق ذلك، بدلًا من استخدام الجاهز منه الذي قد يؤدي إلى تدمير وهلاك الشعر، ولذلك سوف نتعرف على أفضل وصفات عمل الكيراتين المنزلي من خلال السطور التالية يمكنكم متابعتنا الآن في هذا المقال.

خلطات عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدم في نعيم الشعر والتي تحتوي على مجموعة من المواد الطبيعية التي تعطي أفضل نتائج وتساعد في تغذية الشعر من الجذور وحل العديد من مشاكل الشعر عند الاختيار إحداهما والمداومة على استخدامها وافضل الطرق هي كالاتي:

قناع الزيوت الأساسية لتنعيم وترطيب الشعر

من أهم المواد التي تستخدم للشعر لإعطاء أفضل النتائج هي الزيوت الأصلية الطبيعية والتي يمكن عمل منها قناع يعد بمثابة كيراتين طبيعي ويعطي نتيجة مدهشة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ثلاث ملاعق من زيت الصبار.

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند أو زيت الخروع.

ملعقة واحدة من زيت اكليل الجبل أو زيت الصندل.

طريقة الاستخدام والتطبيق

احضري طبق معدني صغير الحجم.

اضيفي بداخله الزيوت المختلفة التي تم تجهيزها.

قلبي بينهم جيدًا، ثم قومي برفع الطبق على نار هادئه حتى يصبح الخليط دافئ فقط يستطيع الشعر تقبله.

اغسلي شعرك جيدًا قبل الاستخدام واتركيه رطب.

قومي بدهن الشعر بالكامل بهذا الخليط من الجذور وحتى الاطراف.

دلكي فروة الرأس به جيدًا.

اتركيه على الشعر لمدة ثلاث ساعات مع ارتداء قبعة دافئة أو فوطة دافئه على الشعر.

ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو الطبيعي الصحي.

قناع الموز مع البيض والعسل

هذا القناع يحتوي على مجموعة من المواد الطبيعية الرائعة والتي لها دور سريع في نعومة الشعر الخشن وزيادة تركيبة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ثمرة واحدة من الموز المهروسة جيدًا.

ملعقتين كبار من العسل الابيض.

بيضة واحدة.

طريقة التطبيق على الشعر