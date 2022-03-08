نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجهيزات رمضان” و افضل تتبيلات مختلفة للحوم والدجاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجهيزات رمضان2022، يفصلنا على قدوم شهر الخير والبركة شهر ننتظره من عام إلى عام شهر الصوم، شهر تتجدد به روحانيات ويبدأ كل شخص في وضع خطة جديدة يحاول بها جاهدة التقرب بها إلى الله عز وجل من صيام وصلاة وقراءة القران، وأعمال الخير وصلة الأرحام وترغب كل أم وربة منزل أن يصبح لديها وقت كافي لتفرغ إلى طاعة الله لذلك تحاول قبل قدوم شهر رمضان بأيام بتحضير وتجهيزات تساعدها على تحضير وجبات أفطار رمضان في وقت اقل.

تتبيلات لحوم ودجاج مشوى ، لذلك نقدم لكل أم وربة منزل افضل تتبيلات المختلفة التي يمكن استخدمها وتتبيل وتحضير كفتة جاهزة على الشوية، وتتبيل الفراخ وتحضير سيخ الشيش طاووق، وغيرها من الأكلات التي يمكن تحضيرها وتفريزها واستخراجها على التسوية فقط كما نقدم لكم أفكار منيو رمضان2022 لتحضير سفرة شاهية متكاملة من الوجبات الرئيسة والأطباق الجانبية.

خلطة تتبيل كفتة مشوية

من اهم الخطوات التى يجب على كل ام عاملة اتباعها هو تفريز اطباق الخضروات وتتبيل لحوم مثل ترك طبق من الخضار مشكل من جزر وقطع البطاطس والبسلة، وتحضيراكياس صلصة طماطم، وتتبيل لحم مفرومة وتشكيلها أصابع جاهزة للشوى في الفرن او الفحم. وتحضير منيو شامل لوجبات رمضان.

لعمل كفتة مشوية مثل المحلات يجب اضافة ربع كيلو من دهن الى كيلو ألأربع لحمة مفرومة.

معلقة من زعتر جاف.

معلقة من كزبرة جافة.

معلفة من فلفل الاسود.

ربع معلقة صغيرة من جنزبيل.

ربع معلقة من نعناع ناشف.

معلقة صغيرة من بيكنج بودر.

ملح حسب الرغبة.

تفل بصل( بصل مبشور منزوع ماء).

ماء بصل مضاف ألية ربع معلقة من معجون طماطم ملح وفلفل اسود لتغليف أصابع الكفتة.

تتبيل الفراخ المشوية في الفرن

كيلو دجاج مخلي أو دجاجة كاملة.

بصلة كبيرة.

ثمرة طماطم.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ثوم .

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة مستردة.

ملعقة كبيرة عسل ابيض أو اسود.

يضرب في الخلاط وتتبل الفراخ من الداخل والخارج وبين اللحم والجلد وتنقع لمدة ٢ – ٣ ساعات.

يمكن تحضير عصاج لحمة مفرومة وتركها بالفريزة واستخدمها لعمل صنية جلاش، او مكرونة بالبشاميل، ولعمل عصاج لحمة يمكن اضافة قطع صغيرة من فلفل الألوان، مع جزر مبشور، مع اضافة بعض البهارات للحصول على نكهة مميزة مثل:

نص معلقة صغيرة من قرفة.

نص معلقة صغيرة من فلفل الاسود.

بهارات لحمة.

ملح حسب الرغبة.

كما يمكن أيضا تحضير صلصة طماطم لأضافه إلى الطعام فور.