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عمر شويل - جدة طريقة عمل القطايف في الخلاط - ثقفني
طريقة عمل القطايف في الخلاط أحد أبسط طرق تحضير القطايف وأشهرها وخصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، كما أن يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وحشوها بحشوات متعددة تُرضي جميع أفراد العائلة، فيمكن حشوها بالمكسرات والزبيب أو قِطع الفواكه أو يمكن تحضيرها كمقبلات عن طريق حشوها بالجبن أو قِطع اللحم، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نُقدم لكم أبسط وأشهى طرق تحضيرها فتابعونا.
طريقة عمل القطايف في الخلاط
طريقة عمل القطايف في الخلاط تختلف بعض الشيء عن الطرق الأخرى؛ حيث أنها أحد أسهل الطرق كما أن دقيق السميد يُعطي لها مذاق مختلف وشهى عن الأنواع الأخرى من القطايف، ومكوناتها كالتالي:
مكونات القطايف في الخلاط
- ست أكواب من الماء الفاتر.
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.
- خمس ملاعق من السكر الأبيض.
- ثلاث ملاعق من البيكنج باودر.
- كوب ونصف من دقيق السميد الناعم.
مكونات الحشو
- كوبان من اللبن الجاف.
- أربعة أكواب من الماء.
- سبع ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.
- ثلاث عبوات من القشطة.
طريقة تحضير القطايف في الخلاط
- نُحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه كلاً من السكر الأبيض والدقيق الأبيض ودقيق السميد والبيكنج باودر والماء ونبدأ بخلطهم جيداً حتى تتجانس تماماً دون حدوث أي تكتلات.
- نقوم بوضع غير لاصقة مقلاة على النار ونتركها لتسحن ثم نقوم بسكب كمية مناسبة من خليط القطايف ونتركه حتى يظهر عليه فقاعات نُنزلها عن النار ونضعها على مناديل المطبخ أو قطعة قماش جافة ونظيفة.
- نُعيد ذات الشيء على الكمية كلها ثم نتركها لتبرد.
- نأتي بوعاء ونضع فيه كلاً من الماء والدقيق الأبيض واللبن الجاف ونضعهم على نار متوسطة مع الأستمرار في التقليب كي تمتزج المكونات.
- بعد أن يغلي الخليط نُضيف له كمية القشطة ونُقلبه حتى يتجانس تماماً.
- ننزل الخليط عن النار ونضعه جانباً حتى يبرد.
- بعد أن يبرد الخليط نأتي بالقطايق ونوزع عليها الحشوة ونُغلق كل واحدة منهم جيداً عن طريق الضغط على أطرافها.
- نقوم بقليها في كمية مناسبة من الزيت ثم نُخرجها ونغمرها بالقطر مباشرةً.
- نقوم برصها وتزينها ببعض المكسرات وتقديمها.