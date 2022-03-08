طريقة عمل القطايف في الخلاط أحد أبسط طرق تحضير القطايف وأشهرها وخصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، كما أن يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وحشوها بحشوات متعددة تُرضي جميع أفراد العائلة، فيمكن حشوها بالمكسرات والزبيب أو قِطع الفواكه أو يمكن تحضيرها كمقبلات عن طريق حشوها بالجبن أو قِطع اللحم، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نُقدم لكم أبسط وأشهى طرق تحضيرها فتابعونا.

طريقة عمل القطايف في الخلاط

طريقة عمل القطايف في الخلاط تختلف بعض الشيء عن الطرق الأخرى؛ حيث أنها أحد أسهل الطرق كما أن دقيق السميد يُعطي لها مذاق مختلف وشهى عن الأنواع الأخرى من القطايف، ومكوناتها كالتالي:

مكونات القطايف في الخلاط

ست أكواب من الماء الفاتر.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

خمس ملاعق من السكر الأبيض.

ثلاث ملاعق من البيكنج باودر.

كوب ونصف من دقيق السميد الناعم.

مكونات الحشو

كوبان من اللبن الجاف.

أربعة أكواب من الماء.

سبع ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

ثلاث عبوات من القشطة.

طريقة تحضير القطايف في الخلاط