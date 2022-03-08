اصنعي خبز الأفران البلدي بكل سهولة بدل من شرائه بأسعار غالية الثمن

يعتبر خبز الأفران البلدي من أكثر أنواع المخبوزات استهلاك، وكثير من الشعب المصري يقبلون على تناوله، ويقومون بشرائه من المخابز بأسعار غالية الثمن، وسوف نقدم لكي سيدتي طريقة سهلة وبسيطة تساعدك على عمل مخبوزات ناجحة بطعم طيب ورائحة جميلة أحلى من الأفران، كي تقدميه بجانب الأطعمة والمقبلات اللذيذة التي تعطي له طعم جميل ونكهة مختلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خبز الأفران البلدي بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة.

مكونات خبز الأفران البلدي

يتكون الخبز البلدي من مكونات بسيطة تجعلنا نقوم بتحضير بكل سهولة بالمنزل وسوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

كيلو من الدقيق.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير خبز الأفران البلدي بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به السكر، الخميرة، ونصف كمية الماء، ثم نقوم بتذويبهم مع بعضهم. نترك الخليط لمدة ١٠ دقائق حتى تتفاعل المكونات مع بعضها وتصبح مثل الرغوة تمامًا. نقوم بإضافة الدقيق، والملح للخليط، ثم نقلب برفق حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. نترك العجينة يرتاح ويختمر لمدة ساعة كاملة، ثم نقوم بتقطيع العجين إلي كرات متوسطة الحجم. نترك كرات العجين ترتاح جيدًا قبل الفرد، ثم نشعل الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها تسخن جيدًا. نقوم بفرد كرات العجين على شكل دائرة رقيقة الحجم، ثم نهدئ النار قليلًا، ثم ندخل الخبز في الفرن. نترك الخبز لمدة دقيقتين حتى ينتفخ ويتحمر ويصبح مثل خبز الأفران تمامًا.

نصائح عند عمل خبز الأفران البلدي بالمنزل

سوف نقدم لكي يا سيدتي بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على عمل الخبز البلدي بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:-

يفضل أن تكون العجينة طرية.

تسخين الفرن جيدًا حتى ينتفخ الخبز.

فرد الخبز بواسطة اليد أو المطرحة حتى يصبح رقيق.

خلط المكونات الجافة مع بعضها.

ترك العجين يختمر مدة كافية.

يفضل وضع ملعقة صغيرة من السكر حتى تتفاعل مع بقية المكونات.

طريقة عمل خبز الطاسة

يحتوي هذا الخبز على المكونات البسيطة التالية:-

كيلو دقيق ابيض أو طحين.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

أربعة ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من لبن البودرة.

ذرة ملح.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير خبز الطاسة وهى كما يلي:-