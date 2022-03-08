نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخلطة والتتبيلة السرية أعملي محشي الكرنب الملفوف على الطريقة المصرية بطعم لذيذ وشهي أول مرة تدوقية في المقال التالي
المحشي من الاكلات الشعبية التي اعتدنا عليها وعلى تناولها في أوقات كثيرة، سواء في العزومات أو في المناسبات، كما أنه من الاكلات الهامة جدًا في فصل الشتاء فهو من أهم الاكلات التي تساعد في تدفئة الجسم، ويتميز المحشي بتعدد انواعها النختلقة، ولكن يبقي محشي الكرنب هو أكثر الأنواع المميزة فهو اصل المحشي، ولذلك يبحث العديد من النساء عن طريقة عمل محشي الكرنب الملفوف بالشكل الصحيح والخلطة المميزة في المنزل، ولذلك سوف نعرض لكم هذه الطريقة الان في هذا المقال.
طريقة عمل محشي الكرنب الملفوف
يمكنكم بالفعل القيام بعمل محشي الكرنب المميز في المنزل بخطوات بسيطة إذا تم اتباعها سوف تستمتعين بأجمل محشي شكل وطعم، وينال اعجاب الجميع وطريقة التحضير كالتالي:
المكونات
- واحدة من الكرنب متوسطة الحجم.
- ٢ كيلو من الطماطم المقطعة قطع صغيرة جدًا.
- كيلو من الارز.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الاسود.
- رشة كزبرة.
- رشة من الزعتر.
- بصلتين كبار الحجم مفرومة.
- نصف كوب من الشبت المفروم.
- نصف كوب من البقدونس المفروم.
- نصف كوب من الكزبرة المفرومة.
- ملعقتين من معجون الصلصة الجاهزة.
طريقة التحضير
- قطعي الكرنب جيدًا إلى شرائح رفيعة مناسبة الحجم.
- قومي بسلق ورق الكرنب في الماء المغلي حتى يتغير لونه فقط ولا يترك لفترة طويلة.
- صفي ورق الكرنب من المياه واتركيه يبرد في المصفاة.
- احضري الارز ثم قومي بغسله جيدًا واتركيه أيضًا جانبًا.
- احضري وعاء كبير واضيفي بداخله ملعقتين من زيت الزيتون، ثم قومي برفع الواعاء على النار.
- اتركي الزيت حتى يسخن جيدًا، ثم أضيفي إليه الطماطم المقطعة.
- قلبي الطماطم حتى يتغير لونها ويتم تسبيكها جيدًا.
- اضيفي اليها البصل المفروم، وقلبي أيضًا لحتى يتغير لونه ويذبل.
- اضيفي الشبت والكزبرة والبقدونس على المكونات.
- قلبي جيدًا، ثم أضيفي معجون الصلصة الجاهزة وقلبي مرة أخرى جيدًا.
- اضيفي البهارات التي تم تجهيزها من الملح والفلفل الاسود، والزعتر والكزبرة.
- قلبي مرة أخرى الخليط مع بعض.
- اضيفي إليه الارز وهو على مازال على النار.
- قلبي المكونات مع بعض حتى تتجانس كل الخلطة وتتداخل.
- ارفعي المكونات من النار واتركيها تبرد قليلًا حتى تتكنمي من لف المحشي.
- ابدائي في حشو ورق الكرنب الان بالخلطة ولفها جيدًا اصابع.
- رصي المحشي بداخل حلة كبيرة الحجم جاهزة المحشي.
- هكذا لقي كل الكمية التي تم تحضيرها حتى الانتهاء منها.
- ضعي كمية مناسبة من المياه حتى تصل إلى نصف الحلة.
- ثم ارفعي الحلة على النار حتى تنضج، وبمجرد أن تشرب المياه قومي بغلق الحلة جيدًا.
- بعد الانتهاء يتم تقديم المحشي في أطباق التقديم ويتم تناوله ساخنًا بألف هنا