بالخلطة والتتبيلة السرية أعملي محشي الكرنب الملفوف على الطريقة المصرية بطعم لذيذ وشهي أول مرة تدوقية

المحشي من الاكلات الشعبية التي اعتدنا عليها وعلى تناولها في أوقات كثيرة، سواء في العزومات أو في المناسبات، كما أنه من الاكلات الهامة جدًا في فصل الشتاء فهو من أهم الاكلات التي تساعد في تدفئة الجسم، ويتميز المحشي بتعدد انواعها النختلقة، ولكن يبقي محشي الكرنب هو أكثر الأنواع المميزة فهو اصل المحشي، ولذلك يبحث العديد من النساء عن طريقة عمل محشي الكرنب الملفوف بالشكل الصحيح والخلطة المميزة في المنزل، ولذلك سوف نعرض لكم هذه الطريقة الان في هذا المقال.

طريقة عمل محشي الكرنب الملفوف

يمكنكم بالفعل القيام بعمل محشي الكرنب المميز في المنزل بخطوات بسيطة إذا تم اتباعها سوف تستمتعين بأجمل محشي شكل وطعم، وينال اعجاب الجميع وطريقة التحضير كالتالي:

المكونات

واحدة من الكرنب متوسطة الحجم.

٢ كيلو من الطماطم المقطعة قطع صغيرة جدًا.

كيلو من الارز.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الاسود.

رشة كزبرة.

رشة من الزعتر.

بصلتين كبار الحجم مفرومة.

نصف كوب من الشبت المفروم.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

نصف كوب من الكزبرة المفرومة.

ملعقتين من معجون الصلصة الجاهزة.

طريقة التحضير