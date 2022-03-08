كفتة المقلاة السريعة بدون فرن بالخلطة السرية والطعم روعة

تعد كفتة المقلاة السريعة ، من الأطعمة السهلة التي تبحث عنها ربات المنازل، وخاصة مع أقتراب موسم عيد الفطر المبارك، فهي من الأكلات السريعة، التي تحضر بواسطة اللحم المفروم، والبصل والبقدونس، والبهارات وأحياناً البطاطا، وتختلف طرق تقديمها اما مشوية أو في الصلصة الحمراء أو مقلية بجانب الأرز وبعض أنواع السلطات، وهي وجبة غذائية متكاملة وشهية، مفضلة لدى الجميع وخاصة الأطفال والكبار، لمذاقها الطيب وطعمها الشهي واللذيذ الذي يميزها عن باقي أنواع الوصفات، تعتبر أكلة مغذية ومفيدة جداً لاحتوائها علي اللحوم الحمراء وهي مفيدة جداً للجسم، فإذا كنتي من عشاق الأكلات السريعة فهيا بنا نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أسهل طريقة لعمل كفتة المقلاة السريعة بدون فرن في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل كفتة المقلاة السريعة

سوف نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذه الأكلة اللذيذة وهي كما يلي:-

كيلو من اللحم المفروم.

حبه من البصل متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

2 فص من الثوم المفروم.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

بيضة بدرجة حراره الغرفة.

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من ( الفلفل الأسود / كمون / السبع بهارات أو توابل الكفتة).

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير كفتة المقلاة السريعة في المنزل بكل بساطة وهي كالاتي:-

في طبق عميق نضع اللحم المفروم والبصل، والبقدونس والثوم المفروم، والملح والفلفل الاسود، والكمون وبهارات الكفتة والبقسماط ونعجن جيداً، باليد حتى نحصل على عجينة متجانسة بعد ذلك نقوم بوضع صلصة الطماطم والبيض ونقلب جيداً، ثم نأخذ الكفتة ونضعها في الكبة، ونخلطها لمدة 3 دقائق، حتى نحصل على قوام ناعم ومتماسك. ثم تغطي بكيس بلاستك وندخلها الثلاجة لمدة نصف ساعة، حتى ترتاح وتتماسك ويسهل تشكيلها، تشكل أصابع أو كرات حسب الرغبة بواسطة دهن اليد بقليل من الزيت. بعد ذلك ترص الأصابع في صينية، وندخلها الثلاجة مره ثانية بعد التشكيل، لمدة 10 دقائق حتى تتماسك تماماً. ثم نضع الكفتة في مقلاة على نار متوسطة، بها نصف كوب من الزيت النباتي، وتترك حتى تأخذ لون ذهبي خفيف مع التقليب على الجهتين حتى تنضج تماماً. بعد ذلك نخرجها على ورق المطبخ، ثم توضع في طبق وتقدم، بجانب الأرز والسلطات بألف هنا وشفا.

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