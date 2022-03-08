في نصف ساعة.. حضري البسبوسة الشرقية بالقشطة بخطوات سهلة وبسيطة

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طريقة عمل البسبوسة الشرقية بالقشطة، البسبوسة من الحلويات الشرقية الطيبة التي توحي الشعور بالبهجة والسعادة عند تناولها، فهي من الحلويات الأساسية في معظم المناسبات السعيدة لما تتمتع به من مذاق شهي ومميز للغاية، وهناك عدة طرق ونكهات لعمل البسبوسة الشرقية ولكن ستظل البسبوسة بالقشطة وجوز الهند من أطيب وألذ مذاق للبسبوسة، تابعوا معنا وتعرفوا على أفضل وأسهل طريقة لعمل البسبوسة الشرقية بالقشطة في المنزل. طريقة عمل البسبوسة الشرقية بالقشطة المكونات كوب ونصف من دقيق السميد.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر.

مقدار ملعقة ونصف من الفانيليا البودرة.

خمسة ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

كوب كبير من بودرة الحليب.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلاثة أرباع كوب من السكر الناعم.

كوب من القطر البارد.

حبة واحدة من البيض.

علبة كبيرة من القشطة الدسمة.

رشه ملح. خطوات التحضير خفق البيض مع الفانيليا والزيت في الخفاقة الكهربائية، مع إضافة القشطة بالتدريج.

وضع دقيق السميد والحليب البودرة والبيكنج بودر.

إضافة جوز الهند المبشور والسكر والملح إلى المكونات.

يتم إضافة خليط البيض والقشطة إلى الخليط السابق ثم تمزج المكونات مع بعضها جيداً.

دهن صينية دائرية الشكل ثم يسكب فيها خليط البسبوسة، وتترك لمدة ربع ساعة لكي تختمر.

إدخال صينية البسوسة الفرن على درجة حرارة متوسطة ويترك لمدة نصف ساعة لكي تنضج وتصبح لونها ذهبي.

إخراج الصينية من الفرن ثم يرش فوقها القطر البارد وتقطع وتقدم. طريقة عمل البسبوسة الشرقية بالعسل المكونات كوب ونصف من دقيق السميد.

مقدار كوب ونصف من الطحين المنخول.

كوب من الحليب السائل.

ربع كوب من عسل النحل الأبيض.

نصف كوب من السمن.

ربع ملعقة من مسحوق البيكنج بودر.

ذرة ملح.

كوب من سيرب الشربات.

مقدار كوب من المكسرات المجروشة. خطوات التحضير وضع الدقيق والسميد والبيكنج بودر في وعاء متوسط الحجم.

إضافة الحليب والسمن والعسل الأبيض إلى المكونات.

مزج المكونات مع بعضها البعض جيداً، ثم توضع في صينية مدهونة بالسمنة.

إدخال الصينية الفرن وتترك لمدة نصف ساعة ثم تخرج ويسكب فوقها سيرب الشربات.

تقطع البسبوسة وتقدم. سر نجاح السمبوسة عليك اتباع الخطوات والمقادير حتى الحصول على بسبوسة مثل الجاهزة.

عدم مزج خليط البسبوسة كثيراً بل يقلب بأطراف الأصابع فقط.

عليك صب الشربات على البسبوسة وهي ساخنة وقت خروجها من الفرن مباشرة، ومراعاة أن يكون القطر المستخدم بارداً حتى تتشرب البسبوسة بسرعة.

اتركي البسبوسة قليلاً حتى تهدأ وتبرد تماماً ثم تقطع وتقدم. عمر شويل - جدة في نصف ساعة.. حضري البسبوسة الشرقية بالقشطة بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

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