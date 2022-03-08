طريقة جديدة للاستمتاع بمذاق مشروب حب الرشاد.. طريقة عمل حب الرشاد بالكاسترد

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طريقة عمل مشروب حب الرشاد بالكاسترد، مشروب حب الرشاد من المشروبات الساخنة المغذية للجسم وتحافظ على الصحة العامة خاصةً للنساء، إذ أنه ذو محتوى مرتفع من العناصر الغذائية الطبيعية الهامة للجسم والتي تعطيه طاقة كافية للقيام بجميع أنشطة اليوم المطلوبة، ويمكن تحضير مشروب حب الرشاد بالكاسترد لمذاق أفضل وبسهولة وفي نفس الوقت الاستفادة من فوائد حب الرشاد المشروب الساخن اللذيذ.
مكونات مشروب حب الرشاد بالكاسترد
هناك عدة مكونات بسيطة محددة من أجل تحضير مشروب حب الرشاد بالكاسترد بطريقة سحرية ولذيذة وهي:
- مقدار 2 ملعقة بودرة كاسترد فانيليا من الماركت.
- لتر حليب سائل دافئ.
- وحوالي نصف ملعقة لها حجم صغير حبهان بودرة.
- كوب حب رشاد يجب أن يكون نظيف ومغسول ومنقوع في الماء.
- رشة من بودرة الزعفران الوردية.
- ثلاث إلى أربع ملاعق لها حجم كبير من السكر.
خطوات تحضير مشروب حب الرشاد بالكاسترد المنزلي
أهم ما يميز طريقة عمل حب الرشاد بالكاسترد أن الطريقة بسيطة وسهلة ويمكن حتى للمبتدئات تنفيذها بدون تعقيد، يجب اتباع الخطوات القادمة فقط:
- يوضع لتر الحليب في قدر عميق حتى يتم تدفئته.
- عندما تزداد درجة حرارة الحليب قليلًا نضيف له مقدار بودرة الكاسترد مع السكر الأبيض.
- نستخدم ملعقة خشبية في التقليب بين الكاسترد والسكر مع الحليب حتى نلاحظ ذوبان بودرة الكاسترد ويتحول اللون الأبيض إلى لون أصفر فاتح.
- عندما نلاحظ ذوبان السكر والكاسترد نضيف في تلك الخطوة كمية حب الرشاد المحددة مسبقًا وهي كوب حب الرشاد ويجب التأكد من نظافته وخلوه من أي شوائب قد تظهر أثناء التسخين.
- نقلب عدة مرات متتالية بين حب الرشاد والكاسترد والحليب حتى تمتزج الحبات مع القوام السميك.
- والخطوة التالية نضيف للمزيج كمية بودرة الزعفران وكذلك بودرة الحبهان ونستخدم الملعقة في التقليب.
- ومن ثم بعد تسخين جميع المقادير سويًا وأصبح حب الرشاد والكاسترد ممتزجين جيدًا نرفع القدر عن النار ونبعده عن الحرارة.
- نقوم بالتقليب عدة مرات قبل تناوله للتأكد من عدم وجود أي كتل وبعد ذلك يصب حب الرشاد والكاسترد في أكواب التقديم بالهنا والشفاء.
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