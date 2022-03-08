طريقة جديدة للاستمتاع بمذاق مشروب حب الرشاد.. طريقة عمل حب الرشاد بالكاسترد

طريقة عمل مشروب حب الرشاد بالكاسترد، مشروب حب الرشاد من المشروبات الساخنة المغذية للجسم وتحافظ على الصحة العامة خاصةً للنساء، إذ أنه ذو محتوى مرتفع من العناصر الغذائية الطبيعية الهامة للجسم والتي تعطيه طاقة كافية للقيام بجميع أنشطة اليوم المطلوبة، ويمكن تحضير مشروب حب الرشاد بالكاسترد لمذاق أفضل وبسهولة وفي نفس الوقت الاستفادة من فوائد حب الرشاد المشروب الساخن اللذيذ.

مكونات مشروب حب الرشاد بالكاسترد

هناك عدة مكونات بسيطة محددة من أجل تحضير مشروب حب الرشاد بالكاسترد بطريقة سحرية ولذيذة وهي:

مقدار 2 ملعقة بودرة كاسترد فانيليا من الماركت.

لتر حليب سائل دافئ.

وحوالي نصف ملعقة لها حجم صغير حبهان بودرة.

كوب حب رشاد يجب أن يكون نظيف ومغسول ومنقوع في الماء.

رشة من بودرة الزعفران الوردية.

ثلاث إلى أربع ملاعق لها حجم كبير من السكر.

خطوات تحضير مشروب حب الرشاد بالكاسترد المنزلي

أهم ما يميز طريقة عمل حب الرشاد بالكاسترد أن الطريقة بسيطة وسهلة ويمكن حتى للمبتدئات تنفيذها بدون تعقيد، يجب اتباع الخطوات القادمة فقط: