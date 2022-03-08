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اقترب شهر رمضان الكريم مما دفع الكثير من السيدات في البحث عن طريقة عمل الكنافة السادة الطرية رغبةً في القيام بها بدلاً من شرائها من قبل المحال التجارية بأسعار باهظة، ولكي تحصلين على مذاق شهي من الكنافة وتكون طرية لابد من قراءة السطور القادمة واتباع جميع التعليمات الخاصة بعمل الكنافة، فالكنافة تعد من ضمن الحلويات التي يفضل تناولها بعد إفطار المغرب في رمضان.
طريقة عمل الكنافة السادة الطرية
يُمكنك عمل الكنافة السادة الطرية بمكونات بسيطة وسهلة في أي منزل دون الحاجة لشرائها من المحال التجارية، لذا عليك اتباع بعض الخطوات التالية فالكثير من ربات المنازل يبحثن عن طريقتها وخصوصًا مع بداية العد التنازلي لشهر رمضان الكريم:
- كيلو واحد من الكنافة.
- كمية مناسبة من السمن.
- السكر على حسب الرغبة.
- زبيب، جوز هند.
مكونات الشربات
- ثلاث أكواب من الماء.
- أربعة أكواب من السكر.
- نصف ملعقة من الليمون.
طريقة تحضير وعمل الكنافة السادة الطرية
- يتم دهن الصينية بالسمن بشكل جيد.
- نبدأ في تفكيك الكنافة وتقطعيها بواسطة اليدين بشكل جيد.
- نوزع الكنافة في الصينية ثم نرش الزبيب والسكر، وجوز الهند في الوسط.
- نضيف بعد المكسرات الكمية المتبقية من الكنافة صم نضيف القليل من السمن.
- نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع صينية الكنافة وتترك حتى تحصل على اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانبًا حتى تبرد ولكن لابد أن يتم تغطيتها بشكل جيد حتى لا تُصبح مقرمشة.
- نقوم بعمل الشربات عن طريق الماء في وعاء عميق مع السكر والليمون ويترك حتى يغلي.
- نسكب بعد ذلك الشربات على الكنافة ونغطيها مرة أخرى ونتركها حتى تبرد.
- نُقدم بعد ذلك الكنافة وستكون طرية وذات مذاق شهي.
أسرار نجاح الكنافة الطرية
هناك مجموعة من الأسرار والنصائح التي لابد من اتباعها لكي تحصل على كنافة ناجحة وطرية، ولكي تتمكن من الحصول على كنافة ناجحة يجب عليك اتباع كافة النصائح التالية وهي:
- ضرورة الحفاظ على الكنافة وتغطيتها بشكل جيد حتى لا تُصبح مقرمشة فقومي بوضع أكياس بلاستيك عليها حتى يُسهل البخار الصاعد منها على تطريتها.
- في حالة استخدام حشوة للكنافة على حسب رغبة فهي تعمل على تطريتها لذا لابد من تركها دون تغطيتها حتى تُصبح مقرمشة قليلًا.
- يجب عليك استعمال السمن بدلاً من الزيت أو الزبدة أيضًا لأن السمن يُساهم في تطريتها على عكس الزبدة ففي حالة استخدامها ستصبح مقرمشة.
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