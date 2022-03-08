بمكونات بسيطة اعملي البرجر على أصوله بكل سهولة ومثل الجاهز

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بمكونات بسيطة اعملي البرجر على أصوله، البرجر يعد من أكثر الأطباق اللذيذة، التي لا يختلف على جمالها أحد، لأن يتميز بمذاق شهي للغاية، ولكن بعض الأمهات لا ترغب في شرائه من المحلات خوفاً على صحة أبنائهم، مما يجعلهم يرغبون في تحضيره داخل المنزل، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل البرجر في البيت.
تعتبر مكونات عمل البرجر بسيطة وسهلة ومتوفره في كل بيت ومن أهم مكوناتها اللحم المفروم والبصل والملح والفلفل الأسود وأما ولخطوات تحضيرها بسيطة ولا تحتاج إلى مجهود، وسوف نذكر لكم بالتفصيل من خلال السطور التالية طريقة عمل البرجر في البيت.
طريقة عمل البرجر في البيت
المقادير
- نصف كيلو من اللحم البلدي المفروم.
- بصلة واحدة.
- ٢٠٠ جرام من البقسماط.
- ٥ فصوص ثوم.
- بيضة كبيرة الحجم.
- أربع ملاعق صغيرة من الدقيق.
- نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- رشة من الملح.
طريقة تحضير البرجر في البيت
- افرمي مقدار البصل جيدا، ثم ضيفيه إلى اللحم المفروم، ثم قلبيهم.
- ثم ضيفي البقسماط، والدقيق، والملح، والفلفل الأسود، والبيض بعد خفقه، وباقي المكونات إلى خليط اللحم، ثم امزجي المكونات جيدا، حتى تحصلي على خليط متماسك.
- ضعي خليط اللحم في وعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة ١٨٠ دقيقة، حتى يتماسك، ثم قومي بتشكيله إلى عدة دوائر متوسطة الحجم.
- قومي برص دوائر اللحم في صينية غير لاصقة مدهونة بالزبدة، ثم ضعيها في الفرن لمدة ربع ساعة، حتى ينضج البرجر.
- ضعي البرجر مع الخيار المخلل، والمايونيز، والكاتشب، والطماطم، والخس داخل العيش الخاص به، حتى يصبح البرجر في البيت جاهز للتقديم.
طريقة عمل البرجر في البيت لفاطمة أبو حاتي
المقادير
- بيضة كبيرة الحجم
- ١٠ جرام من المستردة.
- ريستشير صوص.
- ٥٠٠ جرام لحم مفروم.
- بصلة واحدة مفرومة.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ربع ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة عمل البرجر في البيت لفاطمة أبو حاتي
- اخفقي مقدار المستردة مع الصوص، والبيض جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم اسكبيهم في وعاء متوسط الحجم.
- بعد ذلك ضيفي البصل واللحم المفروم إلى خليط المستردة، ثم قلبيهم وضيفي إليهم جميع التوابل، والثوم، ثم امزجيهم حتى يتكون خليط مثل العجينة.
- ثم ضعي عجينة البرجر في وعاء داخل الثلاجة لمدة نصف يوم، ثم شكليها إلى عدة دوائر، ثم وزعيها في وعاء حراري به زيت غزير ساخن للقلي.
- بعدذلك اتركي البرجر على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج، ويصبح البرجر في البيت لفاطمة أبو حاتي جاهز لتحضير السندوتشات.
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