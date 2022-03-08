نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة الثوم والخل طريقة عمل سلطة بابا غنوج على أصولها بطعم وقوام مظبوط مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلطه البابا غنوج، يعتبر البابا غنوج من اشهر المقبلات والسلطات في مصر، حيث أنها تتميز بطعمها اللذيذ مع الوجبات، كما أنها لا يخلى وجودها مع كل أنواع السمك، فهو يضيف للسمك الطعم الجذاب والمميز، كما أنه يمكن تحضيره مع ساندوتشات البطاطس أو يأكل مع الفول والطعمية فهو سهل التحضير والمكونات، وسوف نعرض فى هذا المقال عن كيفية تحضير سلطه البابا غنوج بكل سهولة.

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

يعد سلطه البابا غنوج بكل سهولة، حيث أنه يمكن تحضيرها بطريقتين وكل طريقة لها مميزاتها وطعمها المختلف، ويتميز بأنه من المقبلات السريعه في التحضير فلا يأخذ وقت في تحضيره، فهو يتم تحضيره بالباذنجان الذي يحتوى على الحديد اللازم توافره في جسم الإنسان، فهو يعطى الشخص الطاقة اللازمة لحصوله على عنصر الحديد المتوافر فى الباذنجان.

وصفة سلطة البابا غنوج

المكونات

ثمرة باذنجان كبيرة.

ربع كوب من الخل.

فصين ثوم مفروم.

معلقة كبيرة من الطحينه.

كمون.

ملح.

فلفل أحمر حامى حسب الرغبة.

الطريقة الأولى لسلطة البابا غنوج

نقوم بتقشير البابا غنوج ونقطعه ونقوم بسلقه في ماء مغلي حتى يصبح لين.

نصفى الباذنجان من الماء ونقوم بهرسه جيداً.

نحضرالخلاط الكهربائي ونضع الباذنجان والثوم المهروس والطحينه والملح والكمون والفلفل الأحمر (اختياري) والملح والخل ونخلطهم جيداً.

نضع الخليط فى الوعاء وبهذا تكون جهزت سلطه البابا غنوج.

الطريقة الثانيه لسلطة البابا غنوج

هذه الطريقة تعتمد على شوى الباذنجان في الفرن حتى تمام النضج، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات السهلة في التحضير والتي لا تستغرق من الوقت سوى خمس دقائق، كما أن مكوناتها موجوده فى كل بيت.

المكونات

2 ثمره باذنجان رومي.

طحينه.

ملح.

كمون.

كسبرة ناشفة.

خل.

تحضير البابا غنوج فى الفرن

يغسل الباذنجان وينشف، ثم يدخل الفرن بقشره في الفرن ويقلب على الوجهين حتى يصبح الباذنجان لين.

يخرج من الفرن وتقشر القشرة الخارجية من الباذنجان ونقوم بهرس الباذنجان جيداً بواسطه الشوكة ونضع عليها الخل والملح والكمون والكسبره والطحينه والزيت ونخلط المكونات يدوياً حتى تصبح عجينة.

يوضع في وعاء ويقدم مع الوجبات.

طريقة عمل سلطة بابا غنوج

تعتبر سلطة بابا غنوج من أشهر المقبلات التي تقدم مع المشويات، فلا غنى عنها في الوجبات الرئيسية، فهي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، يتم تحضيرها من الباذنجان والطحينة، وهي من المقبلات السهلة والسريعة في التحضير، وهناك العديد من الوصفات لتحضيرها، فنقدم لكي سيدتي في مطبخنا اليوم طريقة عمل سلطة بابا غنوج وسر طعمها الرائع.