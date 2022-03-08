أعملي السوسيس بالخلطة اللذيذة بالطريقة الأصلية بطعم شهي ولذيذ جدا

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عمر شويل - جدة طريقة عمل السوسيس، السوسيس من الأكلات السريعة التي يفضلونها الكبار والصغار لما له من مذاق لذيذ ورائحه جميلة، كما أنه يحضر بطرق مختلفة ولكل منهما له مذاق خاص، ويعتبر السوسيس من الوجبات التي يحبونها الأطفال فمن الممكن أن نحضرها لهم في المدرسة أو في الرحلات، ولهذا سوف نحضر طريقة عمل السوسيس بكل سهولة.

طريقةعمل السوسيس بالخضروات

يتميز السوسيس بطعمه اللذيذ وخلطته التي تكسبه المذاق الحلو، كما أنه يدخل في طريقة تحضيره الخضروات التي تحتوى على الفيتامينات المفيدة للجسم، كما أن السوسيس يمكن تحضيره مع الساندوتشات أو الكريب أو العيش السوري أو فوق البيتزا، فهو يعد من أفضل الحشوات التي يحبونها الصغارويطلبونه كثيراً.

تحضير السوسيس بالخضروات

المكونات

أربع صوابع سوسيس مقطعه.

طماطم مقطعه.

معلقة سمن كبيرة.

بصله مفرومه.

فلفل ألوان مقطع شرائح.

فلفل أخضر مقطع شرائح.

فلفل اسود مطحون.

ملح.

بابريكا.

معلقة صلصلة كبيرة.

طريقة تحضير السوسيس بالخضروات

نحضر إناء ونضع بداخله السمن والبصل المفروم ونخلطهم حتى يزبل.

نضع الفلفل الألوان والفلفل الأخضر و الطماطم ونقلبهم جيداً، ثم نضع الفلفل الأسود والملح والبابريكا ونقلبهم جيداً.

نضع قطع السوسيس على الخضروات ونقليه جيداً ونضع الصلصة حتى ينضج.

طريقة تحضير الكريب بالسوسيس

يعتبر الكريب من المخبوزات التي تتميز بسهولة تحضيرها وطعمها المميز، كما أنه يمكن حشوه باللحم أو الدجاج أو السوسيس ولكل منهم طعم مختلف يميزه عن غيرة، كما أن الكريب بحشوة السوسيس يعتبر من أكثر أنواع الكريب المطلوبة لجميع الأطفال ويتمتعون بطعمه اللذيذ.

المكونات

كوب من الدقيق.

بيضة.

كوب من اللبن.

رشه ملح.

معلقة كبيرة من الزبدة.

جبن موتزاريلا.

جبن مبشور.

تحضير عجينة الكريب

نحضر وعاء ونضع بداخله الدقيق والبيض واللبن والملح والزبدة ونقوم بتقليبهم جيداً حتى يتجانسوا.

نحضر مقلاه غير قابله للصق ونضع بداخلها كمية من عجينة الكريب، ثم نقلبه على الوجه الآخر حتى ينضج.

نحضر الكريب بالسويس

نحضر الكريب بالسويس نحضر الكريب ونضع بداخله حشوة السوسيس بالخضروات ونضع الجبن الموتزاريلا والجبن المبشور ونضع الكاتشب والمايونيز حسب الرغبه.

نقوم بلف الكريب على هيئة مثلث.

يقدم مع البطاطس المحمرة والمخلل.

طريقة عمل السوسيس

يعتبر السوسيس من اللحوم التي ترغب كثير من ربات المنزل في تحضيرها في المنزل ضمانًا لجودته وحفاظًا على صحة أطفالها، فهو من الأكلات التي يحبها الأطفال كثيرًا ويقبلون عليها في المطاعم، وطريقة تحضير السوسيس سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة في مطبخك، والمكون الأساسي لتحضيره هو فول الصويا فنقدم لكي طريقة عمل السوسيس في المنزل.