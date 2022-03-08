نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقطع الفواكه الطازجة اللذيذة وبأبسط المقادير أعملي تارت الفواكه الهشة الخفيفة بألذ طعم ومذاق شهي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل تارت الفواكه، تعتبرعجينة التارت من المخبوزات الشهية التي يحبونها الأطفال ويطلبونها، فهو من الحلويات المميزة في المناسبات والأفراح، كما أنه يمكن حشوه بطرق مختلفة وهناك بعض الأشخاص يشترون التارت من الأماكن المخصصة لها ولكنها باهظة في الثمن فمن الممكن تحضيره في المنزل بكل سهولة، ولذلك سوف نحضر في هذا المقال طريقة عمل التارت بالفواكه والكريمة.

طريقة تحضير عجينه التارت

يتميزالتارت بحشواته الكثير، فيمكن أن تكون الحشوة بالفواكه أو الشيكولاتة أو الكريمة والكريز، فكل منهما لهما المذاق الخاص والمختلف، كما أنه يمكن تحضير عجينة التارت بطرق سهلة ومختلفة ولكل طريقة لها مميزاتها وطعمها اللذيذ.

المكونات

2 كوب من الدقيق.

كوب زبده سائحه.

نصف كوب سكر بودرة.

2صفار بيضة.

معلقة صغيرة فانيليا.

رشه ملح.

طريقة تحضير عجينه التارت

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله السكر والزبدة ونخفق بالمضرب الكهربائي جيداً حتى يصبح القوام كريمي.

نضيف صفار البيض والفانيليا ونخفقهم جيداً، ثم نضع الدقيق تدريجياً ونستمر بخلط العجين يدوياً حتى تصبح عجينة لينة ومتماسكة، ثم نغطيها ونتركها في الثلاجة لمدة نصف ساعة ترتاح.

نفرد العجينة ونقوم بتقطيعها في قوالب التارت المدهونة بالزبدة، ثم نقوم بوضع ثقوب داخل العجينة لتشكيل التارت وتدخل في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.

طريقة تحضير الكريمة

الكريمة هى التى توضع على طبقة العلوية من التارت لتكسبها المذاق الحلو.

المكونات

2 كوب من اللبن.

2 بيضة.

نصف كوب سكر.

فانيليا.

2 معلقة نشا.

فراولة مقطعه لنصفين.

كيوي مقطع.

موزة مقطعة شرائح.

تحضير كريمة التارت

في وعاء صغير نقوم بخلط البيض مع السكر ونضيف إليهم الفانيليا والنشا ومعلقه كبيرة من اللبن الدافىء ونخلطهم جيداً حتى يتجانسوا.

نضع اللبن في إناء على النار حتى يسخن ونضيف إليه الخليط ونستمر فى الخفق على نار هادئة حتى يصبح القوام كريمى، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.

تحضير التارت بالكريمه والفواكه

نقوم بوضع الكريمة على الطبقة العلوية للتارت ونقوم بتزيين التارت بالفواكه الفراولة والكيوى والموز.

نقوم بترصيص التارت في وعاء كبير، ثم يقدم.

طريقة عمل تارت الفواكه

التارت من الحلويات اللذيذة والتي لها مذاق خاص، ويقدم بأكثر من طعم بالشوكولاتة، والكراميل، والفواكه، الطبقة الأساسية منه عبارة عن بسكويت، وبسبب أن أسعار التارت الجاهز تكون مرتفعة فتبحث ربات المنزل عن طريقة عمله في البيت، وهو من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في مطبخك وبتكلفة أقل، إليكي طريقة عمل تارت الفواكه خطوة بخطوة.