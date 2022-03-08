بأقوى مقشر طبيعي اعملي كريم الليمون القوي لتفتيح البشرة بشكل مضمون

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عمر شويل - جدة يعد كريم الليمون من أقوى الكريمات التى تعمل على تفتيح البشرة وإعطاءها الحيوية واللمعان في وقت قصير حيث يعد الليمون مقشر طبيعي قوي للبشرة ويعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة مما يؤدي إلى تفتيح البشرة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كريم الليمون السحري للتبييض في المنزل، كما أن هناك الكثير من الفتيات والسيدات يردن الحصول على كريم طبيعي لتبييض البشرة بشكل فوري، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نقدم طريقة تحضير كريم الليمون السحري لتبييض البشرة.

فوائد الليمون للبشرة

هناك عدة فوائد لليمون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

يحتوي الليمون على أحماض لها قدرة كبيرة على تقشير خلايا البشرة وإزالة الخلايا الميتة

يفتح مسام البشرة ويحافظ على مرونة الجلد.

يساعد الليمون على التخلص من الرؤوس السوداء.

يعمل على تفتيح البشرة ويقلل من ظهور الكلف.

يعالج حروق الشمس ويطهرها.

يعمل على إنتاج مادة الكولاجين المهمة للبشرة.

مكونات عمل كريم الليمون للتبييض

يتكون كريم الليمون للتبييض على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

كوب ونصف من الزبادي العادي.

قطرات من ماء الورد.

خطوات الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كريم الليمون السحري لتبييض البشرة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقتان من عصير الليمون مع كوب ونصف من ماء الورد. بعد ذلك نقوم بإضافة ماء الورد إلى الخليط مع التقليب حتى نحصل على خليط كريمي متجانس ثم نضع في وعاء نظيف ونحفظه في وعاء في الثلاجة.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق كريم الليمون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر، ثم نقوم بفرد الكريم على البشرة في المساء قبل النوم. بعد ذلك نقوم بغسل البشرة في الصباح، مع تكرار هذا الكريم لمدة أسبوعين وسوف نلاحظ نتائج مبهرة. فهذا الكريم يعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء وناصعة كالحليب في وقت قصير.

فوائد الزبادي للبشرة

هناك عدة فوائد للزبادي على البشرة كما أنه له عدة فوائد على الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

يتخلص من خلايا الجلد الميتة ويساعد على تنعيم البشرة. يساعد في علاج البقع الداكنة ويعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ. يعزز رطوبة البشرة ويقيها من الجفاف. يعالج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والوردية.

مكونات عمل ماسك النشا والليمون

يحتوي ماسك النشا والليمون على عدة مكونات هيا بنا نتعرف عليها:-

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ماء ورد.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير ماسك النشا والليمون في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-