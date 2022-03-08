أحلي جلاش بالبسبوسة والمكسرات اللذيذة والشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات

الجلاش بالبسبوسة من ألذ وأحلي الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان الكريم، والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي والمختلف والتي يفضلها تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي من أكثر المأكولات التي لا يمكننا الإستغناء عنها نهائيا ويجب على كل إنسان تناول قدر بسيط منها حتى تمد جسم الإنسان بالطاقة اليومية، وتوجد هناك العديد من الأصناف والأنواع المختلفة من الحلويات حيث يوجد منها الكنافة والجلاش والبسبوسة وغيرها من الحلويات الأخرى، وكما يمكننا تقديمها بأشكال عديدة ويعتبر الجلاش من أخف أنواع الحلويات التي يمكننا تناوله، ويعتبر الجلاش من الحلويات التي يمكننا تقديمها بالعديد من الحشوات حيث يوجد هناك البعض من الناس يقومون بتناول الجلاش المحشو بالكاسترد، أو تناوله بحشوة المكسرات، أو تناوله سادة بدون حشوة، وغيرها من الحشوات الأخرى المتعددة، بالإضافة إلى أن الجلاش يأخد العديد من الأشكال في تقديمه حيث يوجد هناك البعض يقوم بتقديمه على شكل أصابع أو تقديمه على حسب أشكال الصينية سواء كانت دائرية أو مربعة على حسب رغبتك والطلب، وتبحث السيدات عن طريقة عمل الجلاش بالبسبوسة، ولذلك نقدم لك سيدتي أبسط طريقة وبأقل تكلفة وفي المنزل لعمل أحلي جلاش بالبسبوسة.

طريقة عمل الجلاش بالبسبوسة ومكوناتها

المكونات

لفة واحدة من الجلاش.

عبوة واحدة من البسبوسة.

كمية من الشربات.

عبوة واحدة من الزبادي.

كوب واحد من السمنة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

مكسرات مجروشه فستق، أو بندق، أو لوز، او عين جمل.

طريقة التحضير