كيك العشر دقائق بالخلاط بأسرع طريقة وألذ طعم

كيك العشر دقائق ، من أسهل أنواع الكيك الذي يتم تحضيره بالمنزل، كيك هش وجميل وبقوام خفيف جداً، ويعد من أنواع الكيك الذي لا يأخذ الكثير من الوقت يتم تحضيره خلال دقائق معدودة، ويعتبر الكيك من ألذ الحلويات التي تقدم مع الشاي في الصباح أو في وقت العصاري، فيشتهر المصريين بتناول الشاي في وقت العصر مع الحلويات المختلفة ويعتبر الكيك من أشهر هذه الحلويات لأنه سهل التحضير محبب للأطفال قبل الكبار، وهو يعتبر من الحلويات المغذية لاحتوائه على البيض والحليب لذلك ينصح للأطفال بتناوله بدلاً من الكيك المعلب الجاهز، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيك العشر دقائق السهل السريع بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل كيك العشر دقائق

يتم تحضير الكيك من خلال مكونات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق الأبيض.

4 بيضات.

كوب من السكر.

كوب من الزبادي.

رشة من الملح.

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيك العشر دقائق بخطوات بسيطة جداً وفي وقت سريع وهي كما يلي:ـ

في الخلاط الكهربائي نضيف البيض والسكر والزيت والزبادي والفانيليا ورشة الملح ثم نخفق المكونات لمدة دقيقتين. ثم نضع في وعاء كبير الدقيق مع البيكنج بودر ونخلط المكونات، ثم نقوم بنخل المكونات جيداً بمنخل سلك. نضع الدقيق في وعاء ثم نسكب فوقه الخليط السائل الذي تم تجهيزه في الخلاط. نقلب المكونات بالمضرب اليدوي حتي يختفي الدقيق تماماً ويصبح الخليط متجانس. ثم يتم سكب الخليط في صينية متوسطة الحجم مدهونة بالسمنة ومبطنة برشة من الدقيق من جميع الجوانب. نخبط الصينية على سطح صلب بحركة خفيفة، حتي نخرج فقاعات الهواء من داخل خليط الكيك.

طريقة التسوية

ندخل الكيكة فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 درجة مئوية على الرف الشبكي في المنتصف. ثم تتركها في الفرن لمدة 45 دقيقة حتي تنضج تماماً، يمكننا اختبار نضج الكيك بعد مرور 35 دقيقة. يتم اختبار نضج الكيك باستخدام عود خشبي، فإذا خرج نظيف بدون سوائل دل على نضج الكيك. ثم نخرج الكيكة من الفرن ونتركها حتي تبرد تماماً، ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا.

خطوات هامة لنجاح عمل الكيك بالمنزل