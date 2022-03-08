طريقة عمل البسكويت المنزلي بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق لذيذ ومقرمش

طريقة عمل البسكويت المنزلي ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، وغير مكلفة أيضاً، كما أنه يتميز بقيمته الغذائية العالية، بالإضافة إلى سهولة تحضيره، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بسكويت الطاسة بدون بيض وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البسكويت المنزلي بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة لم تجربوه من قبل.

مكونات طريقة عمل البسكويت المنزلي

تتكون طريقة عمل البسكويت المنزلي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

250 جم من الزبدة الطرية أو السمنة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

كوب من السكر البودرة (100 جم).

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

باكيت فانيليا.

3 أكواب ونصف من الدقيق (390 جم).

للتزيين

75 جم الشوكولاتة بالحليب (اختياري).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل البسكويت المنزلي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت وقصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة الطرية والسكر البودرة، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف الزبادي والبيضة والفانيليا ونخلط جيدا حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف 2 كوب من الدقيق والبيكنج بودر ونخلط جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نضيف الكمية المتبقية من الدقيق ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن باليد حتى نحصل على عجينة طريقة لا تلتصق باليد.

ثم نلم العجينة ونكورها.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى كرتين متساويتين في الحجم.

ثم نفرد كل عجينة بالشوبك على شكل فطيرة.

ثم نضع فوقها دعامة السيليكون ونضغط عليها بالشوبك لكي نزين الفطيرة.

بعد ذلك نرفع الدعامة ونقطع الفطيرة بقطاعة دائرية صغيرة دوائر صغيرة.

ثم نرص الدوائر في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم نلم العجين المتبقي ونكوره، ونكرر نفس الخطوات.

بعد ذلك نكرر نفس الخطوات في العجينة الثانية.