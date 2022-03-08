مكون واحد أقوي من السحر ..ملعقة واحدة من الملح والقهوة تقضي تماماً على شيب الشعر المبكر نتيجة

الملح والقهوة تقضي تماماً على شيب الشعر،تعد مشكلة شيب الشعر وظهور الشعر الأبيض من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، كما أن هذه المشكلة تسبب الإحراج لأنها تجعل السن يبدو أكبر مما هو عليه، حيث أن شيب الشعر ليس مرتبطاً بالسن الكبير فقط بل هناك أشخاص أعمارهم صغيرة ويكون عندهم شعر أبيض في رؤوسهم، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيف يمكن التخلص من شيب الشعر باستخدام الملح.

الملح والقهوة تقضي تماماً على شيب الشعر

يعد الملح من المنتجات الفعالة في التخلص من شيب الشعر والشعر الأبيض، وهناك أكثر من وصفة يمكن استخدام الملح فيها للتخلص من الشيب ويتم استخدام الملح عن طريق اتباع الآتي:

وصفة الملح والقهوة لشيب الشعر المبكر

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات الفعال في التخلص من شيب الشعر المبكر

مكونات وصفة الملح والقهوة للشعر الأبيض

ربع كوب من الملح.

ملعقة من زيت السمسم.

وملعقة من عصير الليمون.

ربع كوب من القهوة الداكنة.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير واستخدام الملح للشعر الأبيض

في إناء نقوم بوضع الملح والقهوة وخلطهم جيداً، ثم بعد ذلك يتم وضع زيت الزيتون والليمون وزيت السمسم وتقلب المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة.

قبل تطبيق الخليط على الشعر يجب غسل الشعر جيداً وتنظيفه، ثم يتم وضع المزيج على الشعر وتوزيعه جيداً والتركيز على المناطق الموجود بها الشعر الأبيض.

يتم ترك الوصفة على الشعر لمدة عشر ساعات تقريباً، ومن الأفضل تحضير الوصفة ليلاً وتطبيقها على الشعر والنوم بها، وغسلها في الصباح وسوف تلاحظين تلون الشعر الأبيض باللون البني.

وصفة الملح والفازلين

وصفة اخري للملح للتخلص من شيب الشعر

مكونات وصفه الملح للتخلص من شيب الشعر

ملعقة من جل الصبار.

وملعقة من الفازلين.

ملعقة من الملح.

وملعقة من العسل.

¼ كوب ماء ساخن.

طريقة تحضير الفازلين لشيب الشعر