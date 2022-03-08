طريقة تحضير الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيم بجيل بذور الكتان

تعتبر وصفة بذور الكتان من الطرق اليابانية التي يستخدمها الكثير من الأشخاص في قارة آسيا لذلك يمتلكون شعر ناعم جداً مثل الحرير، ولا يوجد بينهم أي شخص لديه شعر مجعد أو خشن وهذه الطريقة من أهم الطرق وأسهلها التي يتبعها الكثير من الأشخاص، حيث تساعد هذه الطريقة فى نمو الشعر بصورة صحية جداً كما تكسب الشعر انسيابية ونعومة وذلك من خلال بعض المكونات البسيطة كما أن سعر هذه المكونات بسيط أيضاً.

مكونات وصفة جل بذور الكتان

يستطيع أي شخص أن يصنع كيراتين ياباني طبيعي من خلال بعض المكونات البسيطة ويتم خلط هذه المكونات مع بعضها وهذه المكونات هي:

يتم استخدام ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

مع ست ملاعق كبيرة من بذور الكتان.

ونضيف أيضاً ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

مع خمس أكواب من الماء.

طريقة تحضير وصفة جل بذور الكتان

ندى بذور الكتان في قدر ونضع معها نصف مقدار الماء على النار ويتم التقليب بملعقة خشبية بصورة مستمرة.

بعد ذلك نرفع هذا القدر من على النار عندما نحصل على رغوة بيضاء كثيفة.

نقوم بتصفية هذا المزيج باستخدام شاش حتى نحصل على هلام بذور الكتان وسوف نستخدم هذا الهلام في عمل الوصفة.

وسوف نحضر قدر آخر ونضع فيه النشا وباقي كمية الماء ونقلب تقليب مستمر إلى أن نحصل على قوام كريمي ويجب أن نستمر في التقليب بصورة جيدة حتى لا تتكون أى تكتلات وبعد ذلك نغلق النار.

نضع العالم علي النار ونضيف إلى هذا المزيج زيت جوز الهند.

وبعد ذلك نقسم الشعر إلى نصفين ويغطى الشعر بصورة كاملة بهذا الخليط لمدة ساعة على الأقل وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بصورة جيدة وسوف نحصل على شعر ناعم وصحي.

أهمية جل الكتان