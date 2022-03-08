إعملي البوريك بالجبنة في خطوة واحدة في 10 دقائق فقط والأستمتاع بأشهى مذاق

الكثير يحب أكل وطعم البوريك بالجبنة لما له من فوائد واحتواءه على مجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات بالإضافة إلى طعمه المحبب للكبار والصغار ولكنهم يجهلون طريقة عمل البوريك بالجبنة في المنزل ويظنون أنها صعبة ومستحيلة ولكن اليوم سوف أقدم لكم طريقة عمل البوريك بالجبنة بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات موجودة في كل منزل وسوف تقدمين لأسرتك أشهى وألذ بوريك بالجبنة ولن تحتاجى لشراءه مرة أخرى.

مكونات عجينة البوريك بالجبنة:

كوب من الدقيق الفاخر.

كوب من الزبدة (بدرجة حرارة الغرفة).

3 معلقة صغيرة من الخميرة.

2 معلقة صغيرة من الملح.

3 معلقة صغيرة من السكر.

مكونات حشوة البوريك:

نحتاج لأى نوع من الجبنة الفيتا ويمكن إستبدال الجبنة بأى نوع حشو تفضليه ويمكن أيضا إضافة الزيتون إلى الجبنة.

لدهن الوجه الخارجى للبوريك نحتاج إلى ما يلي:-

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

3 معلقة من السمسم.

3 معالق من حبة البركة.

ماء دافئ للعجن.

طريقة تحضير بوريك الجبنة: