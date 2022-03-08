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عمر شويل - جدة إعملي البوريك بالجبنة في خطوة واحدة في 10 دقائق فقط والأستمتاع بأشهى مذاق - ثقفني
الكثير يحب أكل وطعم البوريك بالجبنة لما له من فوائد واحتواءه على مجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات بالإضافة إلى طعمه المحبب للكبار والصغار ولكنهم يجهلون طريقة عمل البوريك بالجبنة في المنزل ويظنون أنها صعبة ومستحيلة ولكن اليوم سوف أقدم لكم طريقة عمل البوريك بالجبنة بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات موجودة في كل منزل وسوف تقدمين لأسرتك أشهى وألذ بوريك بالجبنة ولن تحتاجى لشراءه مرة أخرى.
مكونات عجينة البوريك بالجبنة:
- كوب من الدقيق الفاخر.
- كوب من الزبدة (بدرجة حرارة الغرفة).
- 3 معلقة صغيرة من الخميرة.
- 2 معلقة صغيرة من الملح.
- 3 معلقة صغيرة من السكر.
مكونات حشوة البوريك:
- نحتاج لأى نوع من الجبنة الفيتا ويمكن إستبدال الجبنة بأى نوع حشو تفضليه ويمكن أيضا إضافة الزيتون إلى الجبنة.
لدهن الوجه الخارجى للبوريك نحتاج إلى ما يلي:-
- بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- 3 معلقة من السمسم.
- 3 معالق من حبة البركة.
- ماء دافئ للعجن.
طريقة تحضير بوريك الجبنة:
- نذيب الخميرة في قليل من الماء الدافئ مع معلقة صغيرة من السكر لاختبار مدى فعالية الخميرة.
- ولاختبارها نتركها جانبا حتى تتفاعل الخميرة.
- وبعد ذلك نقوم بخلط كل المقادير ثم نضيف إليها الخميرة المختمرة والتي قمنا باختبارها من قبل ثم نضع الباقي من الماء الدافئ تدريجياً.
- نقوم بعجن عجينة البوريك جيداً حتى تصبح عجينة البوريك طرية ومتماسكة تغطيتها ونتركها قليلا في مكان دافئ حتى يرتاح عجين البوريك ويخمر.
- وبعد عملية الاختمار نقسم العجينة إلى أجزاء صغيرة ونبدأ بحشوها بالجبنة ويمكن أيضا أن تحشي بأي مكون تختارين ثم نحضر صنية مدهونة مسبقا بالزيت، ونضع بها البوريك.
- ونشعل الفرن ونقوم بتسخينه على درجة حرارة 180 درجة ثم بعد أن يسخن الفرن ندخل صنية البوريك داخل الفرن ثم نخفق البيضة جيداً ونضع عليها القليل من الفانيليا ثم نحضر فرشاة وندهن وش البوريك بالبيض ونضع عليه السمسم وحبة البركة.
- ثم نقوم بإدخاله مرة اخرى في الفرن لمدة ربع ساعة كاملة أو حتى يصبح لونه ذهبي، بعد النضج نخرجه من الفرن ونتركه يبرد قليلا ثم نقدمه مع الشاي في الصباح وبالهناء والشفاء.