إخدمى بشرتك بخطوات قليلة ومجهود بسيط يومى لكى تحصلين على بشرة صحية وﻻمعة ونضرة كبشرة نجمات السينما ستبهرك النتيجة

روتين العناية بالبشرة كل يوم بالمواد الطبيعية، البشرة الجميلة هى مصدر فرحة كل فتاة وسيدة، البشرة اللامعة الصحية النضرة هى نبع الفخر والثقة فى النفس لكل نساء العالم، ولتحقيق حلم الحصول على تلك البشرة تحتاج البشرة منا كل يوم روتين يومى خاص للعناية بجمالها ويكون من الأفضل إذا كان روتين العناية بالبشرة اليومي بالكامل من المواد طبيعية الغنية بالكثير من العناصر الطبيعية التي تفيد البشرة وتغذيها وتمنحها النعومة والحيوية والجمال والنضارة واللمعان، فالحصول على بشرة براقة يكون حلم كل سيدة و فتاة تسعى وراء تحقيقه لذلك حرصنا على أن نقدم لكم روتين العناية بالبشرة كل يوم بالمواد الطبيعية.

روتين العناية بالبشرة كل يوم

يوجد العديد من الطرق الطبيعية التي يتم استخدامها الاعتماد عليها للحصول على بشرة نظيفة خالية من العيوب والشوائب ومنها الآتي:

1. البخار:

بخار الماء من الطرق الطبيعية الفعالة التي تعمل على تنظيف البشرة ويفتح المسام لإخراج السموم الموجودة بداخلها ويتم استخدامه عن طريق وضع قدر على النار به ماء يتم تركها حتى تغلي جيداً، ثم قومي بوضع منشفة على الرأس وضعي وجهك قبل الوعاء وتغطيته بالمنشفة، ولكن يجب أن تتوخي الحذر لعدم الانزلاق للوعاء، واتركي الوجه مقابل الوعاء لمدة 10 دقائق، كما يمكن أن يتم وضع قطرات من الزيوت الطبيعية بالوعاء، لأن روائح الزيوت تعمل على استرخاء الجسم.

التقشير والتنظيف وتفتيح المسام

2. تقشير وتنظيف البشرة

لابد من أن يتم تنظيف البشرة يومياً للتخلص من الزيوت والمكياج وكل الشوائب العالقة بها، فهذا التنظيف يعمل على منح البشرة النضارة والجمال، فقومي بتنظيف البشرة عن طريق استخدام ملعقة من العسل النقي لغسيل الوجه به ثم بعد ذلك يتم تنظيفه الوجه بالماء الفاتر، كما يجب من أن تتم عملية تقشير البشرة للتخلص من خلايا الجلد الميت ويمكن أن تقومين بهذا عن طريق مقدار من السكر ونصف ليمونة وافركي بشرتك بالخليط بلطف ولمدة 10 دقائق ثم يترك على البشرة لعدة دقائق، بعدها عليك القيام بتنظيف البشرة بالماء الفاتر ومن ثم الماء البارد لغلق المسام.