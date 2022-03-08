وصفة الجلسرين وزيت جوز الهند الرهيبة لتنعيم الشعر كالحرير

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عمر شويل - جدة الجلسرين وزيت جوز الهند ، تعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر كالحرير، حيث أنه يتكون من مكونات طبيعية وفعالة لفرد الشعر من أول استخدام، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على وصفات طبيعية وغير مكلفة لتنعيم الشعر الخشن، ويعتبر زيت جوز الهند الرهيب لتنعيم الشعر، وتعمل أيضاً هذه الوصفة على تنعيم الشعر وتغذية الشعر، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل وصفة الجلسرين وزيت جوز الهند الرهيبة التي تعمل على تنعيم الشعر كالحرير في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات وصفة الجلسرين وزيت جوز الهند

تتكون وصفة الجلسرين من بعض المكونات التي تعمل على تنعيم الشعر وهي كالآتي:-

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

2 ملعقة من أوراق البقدونس.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل وصفة الجلسرين الرهيبة في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به كوب من الماء ونضع أوراق البقدونس حتي يغلي لمدة عشر دقائق. نرفع الخليط من على النار ثم نصفي الخليط ثم نضيف زيت جوز الهند والجلسرين. نقلب المكونات جيداً ثم يوزع الكريم على الشعر من الجذور حتي الأطراف. نترك الكريم على الشعر ونتركه لمدة ساعتين ثم نغسله بالماء الفاتر جيداً ويجفف. نقوم بعد ذلك بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة.

مقادير وصفة الفازلين وبياض البيض

هناك بعض المكونات لعمل وصفة الفازلين وبياض البيض التي تعمل على تغذية الشعر وتنعيمه وهي كالآتي:-

بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة الإعداد

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل وصفة الفازلين وبياض البيض خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير طبق ونضع به الفازلين ثم نضعه في حمام مائي ونتركه حتي يذوب الفازلين جيداً. ثم نرفعه من على النار ونتركه قليلاً ثم نضيف عليه بياض البيض وتمزج الخليط جيداً. يوزع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعة إلا ربع ثم نغسله بالماء الفاتر والشامبو جيداً. نكرر هذه الوصفة مرتين كل عشر أيام حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة.

فوائد زيت جوز الهند للشعر

هناك بعض الفوائد التي يمنحها زيت جوز الهند وهي كالآتي:-