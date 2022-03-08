شعرك هيطول بسرعه الصاروخ..مكون سحري نضعه على الشعر يطول ويكثف الشعر وينبت الفراغات ويقضي تماماً على تقصف الشعر

مكون سحري نضعه على الشعر يطول ويكثف الشعر، تعد بذور الكتان من المواد الطبيعية التي تستخدم في تطويل الشعر وزيادة نموه، حيث أنها تحتوي على الكثير من المواد المفيدة للشعر والتي تساهم في تقويته وتغذيته بشكل جيد، حيث أن المواد الموجودة في بذور الكتان تتغلغل داخل الشعر وتعمل على تقوية جذوره، كما أنه يساعد على تطويله من دون أي ضرر، ومن خلال هذا المثال سوف نوضح كيفية استخدام بذور الكتان لتطويله

مكون سحري نضعه على الشعر يطول ويكثف الشعر

هناك الكثير من الوصفات التي يمكن استخدام بذور الكتان بها من أجل تطويل الشعر وزيادة نموه ومنها:

وصفة جل الصبار وبذور الكتان لتطويل الشعر

يمكن اتباع الخطوات التالية من أجل الحصول على الوصفة وهي:

في إناء يتم وضع كمية قليلة من بذور الكتان مع الماء المغلي على النار وتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

بعد ذلك نقوم بترك الإناء حتى يبرد تماماً ثم نضيف إليه كمية قليلة من جل الصبار ونقلب المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة.

يتم فرد المزيج على الشعر بالكامل ونقوم بتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعدها يتم غسل الشعر جيداً بنوع الشامبو المناسب للشعر والماء الدافئ.

الوصول إلى أفضل نتيجة في تكثيف الشعر وإنباته ومنع تساقطه يتم تكرار هذا المزيج مرتين في الأسبوع.

وصفة بذور الكتان والحناء من أجل زيادة نمو الشعر

تعد الحناء من المكونات الطبيعية التي تفيد الشعر وتعمل على تقويته، ويمكن تحضير الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

في وعاء يتم وضع كمية مناسبة من الماء ونضيف إليه كمية صغيرة من بذور الكتان .

ويتم وضعها على النار حتى يغلي المزيج.

بعد ذلك يتم تصفية المزيج من أي شوائب ثم يتم وضع كمية قليلة من الحناء .

ويتم مزج المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة.

يتم تطبيق الخليط على الشعر ويترك عليه لمدة نصف ساعة أو ¾ ساعة على الأقل.

ثم بعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً بالماء الفاتر.

من أجل الحصول على نتيجة فعالة في تطويل وتكثيف الشعر يمكن تكرار استخدام الوصفة مرة كل ثلاث أسابيع.

وفي الختام نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال كيفية استخدام بذور الكتان في تطويل الشعر، يمكن تنفيذ الوصفة التي تنال إعجابكم وتطبيقها وسوف تصلين إلى أفضل النتائج.