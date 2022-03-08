اﻹعتبارات الصحية التى تجعل من اللبان الذكرتهديد شديد الخطورة على الصحة واﻷعراض الجانبية على الجسم من اﻹفراط فى تناوله

أهم أضرار لبان الذكر، اللبان الذكر يكون عبارة عن عصارة جافة من جذور بعض الأشجار حيث يكون له رائحة فواحة وعطرة شبيه للمسك وتنمو تلك الأشجار في كثير من الدول أهمها اليمن وعمان ودول أفريقيا وغيرهم، عندما يحترق هذا اللبان يصبح مثل البخور يتم استخدامه في الأفراح وبعض من المناسبات السعيدة الأخرة، ويحمل لبان الذكر الكثير من الفوائد وعلى الرغم أنه يحمل الأضرار على الكلى وعلى صحة بوجه عام.

أهم أضرار لبان الذكر على الجهاز الهضمى وسيولة الدم

اللبان الذكر مثل أنواع عديدة من المواد الطبيعية التي تحمل الأضرار بل والمخاطر لبعض اﻷشخاص الذين لهم ظروف صحية محددة، كما أن اﻹفراط فى تناوله وإستخدامه له آثار جانبية مؤذية على الجسم مهما كانت حالته الصحيه حتى وإن لم يكن يعانى من ظروف صحية إستثنائية أو خاصة، فقط اﻹستخدام المتوازن للبان الذكر هو الذى يضمن فوائده و يجنب اﻹنسان أضراره، وها هى بعض أضرار لبان الذكر:

• عندما يتم الإفراط في استخدام لبان الذكر يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات وآلام فى كامل الجهز الهضمى تبدأ من المعدة وتطال كل اﻷمعاء، تلك اﻹضطرابات العنيفة والتى ينتج عنها آﻻم شديدة تشمل الشعور بالغثيان وحرقة المعدة والأمعاء بجانب الشعور بالامتلاء المزعج.

• من المحتمل أن يؤدي اﻹقراط فى تناول لبان الذكرإلى زيادة فى سيولة الدم وبالتالى تزيد احتمالية وجود نزيف بشكل غير طبيعي، وأثبتت بعض الدراسات أن كوب واحد من لبان الذكر يكون مصدر مقلق بعض الأشخاص المصابة بخلل نزيف الدم.

ضرر اللبان الذكر لمرضى الحساسية والحامل والمرضعة

• من الممكن أن يعاني أحد الأشخاص من حساسية لبان الذكر ولكن الإصابة بحساسية لبان الذكر تكون من الأضرار نادرة الحدوث ولكنها تضم بعض من الأعراض مثل الطفح الجلدي وصعوبة بالتنفس ضيق وألم حاد في الصدر وألم بالحلق.

• يمكن أن يترك لبان الذكر أثر على الحامل والمرضعة ولكن لا يوجد الدراسات التي تؤكد ذلك، ولكن يكون من الأفضل الابتعاد عن تناول لبان الذكر خلال فترة الحمل والرضاعة لعدم حدوث أي مشكلات.