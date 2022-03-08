اصنعي بنفسك مشروب الحليب بالتمر أفضل المشروبات الصحية في رمضان

مشروب الحليب بالتمر ، من المشروبات الصحية التي ينصح بتناولها الكثير من الأطباء في شهر رمضان المبارك لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والعظام، حيث يعيد للجسم السكريات، والفيتامينات والمعادن التي فقدها الإنسان أثناء الصيام، كما يمتلك المشروب كمية مناسبة من الحديد الذي يحمي الجسم من فقر الدم، وهو مشروب صحي أمن تماماً على الجسم، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة وتستطيع الأمهات القيام بعمله كل يوم قبل الإفطار ربع ساعة حتى يصبح طازج ولذيذ، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مشروب الحليب بالتمر أفضل المشروبات التي تقدم دائماً في شهر رمضان بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات مشروب الحليب بالتمر

يتكون المشروب من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

لتر من الحليب السائل.

ربع كيلو من التمر خالي النواة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مشروب الحليب بالتمر أفضل المشروبات الصحية في رمضان بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الحليب ونضعه على النار حتى يغلي. نرفع الوعاء من على النار ونضع بها التمر ونتركه جانباً حتى يبرد ويصبح غامق اللون. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به خليط الحليب بالتمر، ثم نقوم بإضافة السكر ، والفانيليا. نقوم بخفق المكونات مع بعضها حتى يصبح لدينا خليط ثقيل القوام. نصفي الخليط جيداً حتى يصبح ناعم وخالي من الشوائب تماماً، ثم نقوم بوضع الخليط بالثلاجة لمدة ربع ساعة. نحضر أكواب فارغة تكون متوسطة الحجم، ثم نقوم بوضع الخليط داخل الاكواب. نقوم برص الاكواب على مائدة الإفطار بألف صحة وهنا على قلوبكم.

فوائد مشروب الحليب بالتمر للجسم

سوف نقدم لكم بعض الفوائد الصحية التي يحتوي عليها المشروب وهى كما يلي:-