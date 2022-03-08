طرق تفتيح مناطق حول الفم بمكونات من المنزل

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عمر شويل - جدة تفتيح مناطق حول الفم ، يبحث العديد من الفتيات على حل لمشكلة تغير لون الجلد حول الفم، قد يكون سبب تغير لون مناطق حول الفم أو الاسمرار حول الفم إلى الاستخدام الخاطئ لمستحضرات التجميل أو التعرض لأشعة الشمس أثناء استخدام مستحضر غير مناسب للبشرة، أو الاستخدام الخاطئ لمعجون الأسنان، وهناك حالات ترجع إلى مشاكل صحية مثل جفاف البشرة، سنتقدم إليكم طرق تساعد في تفتيح مناطق حول الفم.

طرق تفتيح مناطق حول الفم الحماية من الشمس

يعتبر التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر دون استخدام واقي للحماية من أشعة الشمس الضارة سبب من أسباب اسمرار البشرة، يجب استعمال نوع جيد من مستحضرات واقي الشمس والاهتمام بوضعه حول منطقة الفم، وفي باقي الوجه للحماية من الأشعة الضارة.

طرق تفتيح مناطق حول الفم بالعلاج الطبي

هناك وصفات طبيعة للوقاية من اسمرار حول الفم وتفتيح الأماكن الداكنة أيضا، ولكن يجب اتباع الخطوات للعلاج مدة زمنية معينة وقد تكون فترة طويلة وهناك حالات قد تحتاج إلى العلاج السريع والفعال لتفتيح منطقة معينة من البشرة، وفي هذه الحالة من الممكن استخدام العلاج بالليزر لتفتيح البقع الداكنة أو التقشير الكيميائي وذلك يساعد في عملية تجديد الجلد لتقليل تصبغ الجلد.

طرق تفتيح مناطق حول الفم باستخدام الصبار

الصبار يستخدم في كثير من وصفات العناية بالبشرة والعناية بالشعر فهو يعتبر مركب طبيعي يساعد على إزالة تصبغ الجلد، ويحتوي الصبار على أنواع من المعادن منها الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والكروم والسيلينيوم والصوديوم والحديد والمنجنيز والنحاس وغيرها من العناصر المفيدة للعناية بالبشرة والجلد والشعر، فالصبار يرطب البشرة وعلاج لحب الشباب أيضا.

طرق تفتيح مناطق حول الفم باستخدام خل التفاح

خل التفاح من العلاجات المهمة للبشرة حيث يساعد خل التفاح على تأخير ظهور التجاعيد والوقاية من حب الشباب وتقشير البشرة وتقليل من ظهور علامات الجلد، حيث يحتوي خل التفاح على مجموعة من أحماض الفاكهة ومنها حمض الماليك الذي يعمل على إزالة الطبقة الخارجية للجلد، وأظهرت الأبحاث فعاليه خل التفاح في تفتيح لون البشرة وإزالة حروق أشعة الشمس، بخلط مقدار من خل التفاح والماء بنسبة متساوية في وعاء، وثم ضعيه على مكان البقع الداكنة واتركيه من 2: 3 دقائق ثم قومي بشطف المكان بالماء الفاتر.

وصفة تفتيح مناطق حول الفم

الوصفة مكونة من مكونين فقط وهما زيت الزيتون مع عصير الليمون ضيفي مقدارين متساويين من كل منهما ووزعي على أماكن البقع الداكنة من الجلد، مع مراعاة الاهتمام بالتوزيع الخليط بمناطق حول الفم، اتركي الخليط على المناطق الداكنة في الجلد مدة من الوقت ثم قومي بغسلها بالماء البارد، كرري الوصفة مرتين في اليوم وسوف تلاحظين الفرق بنفسك بفاعلية الوصفة وتبييض الوجه والتخلص من اسمرار حول الفم.