“أشهي وأجمل الحلويات”.. طريقة عمل باستا فلورا بالمربي بخطوات بسيطة وسهلة وطعم لذيذ

هناك الكثير من النساء تعشق تحضير الحلويات المختلفة والجديدة، لذلك تفضل دائمًا أن تبحث عن أصناف جديدة لتقديمها لأسرتها في أي وقت، ومن أهم الأنواع المميزة الباستا فلورا اللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، ويمكن تقديمها في المناسبات، وسوف تنال اعجاب الجميع، لذلك يمكنكم متابعتنا الان لمعرفة خطوات تحضيرها.

يمكنك تحضير حلوى جديدة ولذيذة في مطبخك اليوم، مكوناتها سهلة وغير مكلفة ومتوفرة لديكي، كما أنه حلوى سريعة التحضير، وسيحبها أفراد أسرتك كثيرًا وخاصةً أولادك، نقدم لكي سيدتي طريقة عمل باستا فلورا بالمربى، من الحلويات الشهية واللذيذة، لها مذاق خاص، يمكن تقديمها في وجبة الإفطار لأطفالك، أو يمكن تناولها مع كوب من الشاي، أو تقديمها للضيوف كما تفضلين.

طريقة عمل باستا فلورا بالمربى

نقدم لكي عزيزتي طريقة سريعة وسهلة لتحضير الباستا فلورا أو فطائر المربى الشهية واللذيذة، فقط اتبعي الخطوات الآتية، وأحصلي على أحلى حلوى في مطبخك، وسيحبونها أفراد أسرتك كثيرًا، كما يمكن تحضيرها كحلوى من حلويات رمضان.

المقادير المطلوبة

1 كوب من الدقيق المتعدد الاستخدام.

½ كوب من السكر الناعم البودرة.

1 كوب من الزبدة السايحة.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

1 ملعقة كبيرة فانيليا.

1 ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المبشور.

رشة من الملح.

2 حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

1 علبة من المربى الطعم الذي تفضلينه.

طريقة التحضير