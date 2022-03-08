طريقة عمل البرجر بسهولة في المنزل بمقادير موجودة في كل مطبخ

البرجر من الوجبات السريعة، وبالنسبة لبعض الأشخاص هو أفضل الوجبات السريعة، يقوم الناس بشرائه من المطاعم، وعند خروجهم لنزهة أو لشراء بعض المقتنيات يقوموا بشراء ساندويتش برجر كوجبة سريعة وشهية، يحب تناول البرجر الأطفال الصغار بسبب طعمه وشكله الرائع، ويحبه الشباب الصغار ويتناولون بكثرة ويقومون بصرف معظم أموالهم على شرائه ليستمتعوا بطعمه ومذاقه الرائع والمفضل لهم، ويوجد نوع من البرجر يتم شراؤها من أسواق التسوق ويقوم الناس بتجهيزه من خلال قليه في الزيت ووضعه في الخبز المخصص له، وتجهيزه بالمقبلات الأخرى وتناوله، ولكن ترغب النساء في تجهيزها في المنزل لضمان جودة اللحم المستخدم في التحضير، وتوفير الأموال التي تنفق في شرائه.

مكونات تحضير البرجر في المنزل

ربع كيلو من اللحمة الحمراء المفرومة.

ملح وفلفل وتوابل البرجر.

مقدار من الجبنة الشيدر.

عدد بصلة واحدة مقطعة لشرائح.

طماطم طازجة مقطعة إلى شرائح.

كاتشب ومايونيز.

خس أخضر طازجة.

عيش كيزر.

طريقة إعداد البرجر في المنزل