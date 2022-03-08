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عمر شويل - جدة طريقة عمل البرجر بسهولة في المنزل بمقادير موجودة في كل مطبخ - ثقفني
البرجر من الوجبات السريعة، وبالنسبة لبعض الأشخاص هو أفضل الوجبات السريعة، يقوم الناس بشرائه من المطاعم، وعند خروجهم لنزهة أو لشراء بعض المقتنيات يقوموا بشراء ساندويتش برجر كوجبة سريعة وشهية، يحب تناول البرجر الأطفال الصغار بسبب طعمه وشكله الرائع، ويحبه الشباب الصغار ويتناولون بكثرة ويقومون بصرف معظم أموالهم على شرائه ليستمتعوا بطعمه ومذاقه الرائع والمفضل لهم، ويوجد نوع من البرجر يتم شراؤها من أسواق التسوق ويقوم الناس بتجهيزه من خلال قليه في الزيت ووضعه في الخبز المخصص له، وتجهيزه بالمقبلات الأخرى وتناوله، ولكن ترغب النساء في تجهيزها في المنزل لضمان جودة اللحم المستخدم في التحضير، وتوفير الأموال التي تنفق في شرائه.
مكونات تحضير البرجر في المنزل
- ربع كيلو من اللحمة الحمراء المفرومة.
- ملح وفلفل وتوابل البرجر.
- مقدار من الجبنة الشيدر.
- عدد بصلة واحدة مقطعة لشرائح.
- طماطم طازجة مقطعة إلى شرائح.
- كاتشب ومايونيز.
- خس أخضر طازجة.
- عيش كيزر.
طريقة إعداد البرجر في المنزل
- في إناء على النار نقوم بوضع اللحمة ونضع عليها الملح والفلفل والبهارات، وتخلط اللحمة بالملح والفلفل جيدًا.
- نستمر بتقليب المكونات معًا، وبعد ذلك نقوم بتشكيل اللحمة باستخدام اللحمة، نكونها على شكل دائري في حجم قطعة البرجر ورغيف الكيزر الدائري، أو يمكن ضغطها مكبس البرجر المصنع خصيصا لعمل البرجر.
- تقوم بتجهيز الشواية من خلال تسخينه على درجة حرارة مرتفعة تكون درجة مائتي درجة مئوية.
- نقوم بوضع شرائح اللحمة المجهزة سابقًا ونضعها على الشواية، ونقوم بتقليبه على الجانبين حتى يتم تحميرها على الوجهين، حتى تمام التسوية والاحمرار، قطعة بعد الأخرى.
- ثم نقوم بتجهيز الكيزر، ونضع قطعة اللحمة بداخله بانتظام.
- نقوم بغسل الطماطم وتجفيفها، وتقطيعها إلى دوائر رفيعة الحجم.
- وكذلك نقوم بتقشير البصل وغسله وتجفيفه وتقطيعه إلى دوائر.
- نقوم برص البصل والخس والطماطم وقطعة اللحمة، وكذلك البصل والخس والطماطم والكاتشب والمايونيز، وبعد ذلك نقوم بوضع النصف الآخر من الكيزر عليه، ووضع التوابل والأطعمة التي يريد إضافتها إلى البرجر ويقدم ساخنًا.
- يتم تقديم البرجر مع المياه الغازية، والشيبس والمقبلات المرغوب بها، بالهنا والشفا.