طريقة سهلة لتحضير بسكويت الكوكيز في المنزل بطعم مقرمش ولذيذ

الكوكيز هو نوع من أنواع البسكويت المقرمش اللذيذ، منتشر البسكويت ومتداول في معظم دول العالم، وفي الدول الشرقية، كما يعتبر الكوكيز أكثر أنواع البسكويت انتشارا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحبه محبي الحلويات في أمريكا، يقومون بشرائه معد جاهزًا، وهو ذات أطعم وأشكال مختلفة ومتنوعة، وأكثر جاذبية للصغار، ويميزه تشوكليت شيبس الذي توضع عليه من الخارج، وهي ذات شكل وطعم مغري ويشد الأطفال، عند رؤيته يقومون يطلب شرائه، وتقوم الأهالي بشرائه لهم، ويفضلونه عن أنواع البسكويت الأخرى لما يميزه من حشوات مختلفة، ومن أشكال وأطعم مميزة عن البسكويت السادة المعروف، ولكن تريد النساء وتبحث عن معرفة طريقة تحضير الكوكيز في المنزل، لكي تقوم بإعداده لأطفالها في المنزل.

مكونات عمل الكوكيز في المنزل

اثنين كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من السكر الأبيض.

كوب واحد سكر غامق “بني”.

كوب واحد من الزبدة اللينة.

عدد بيضتان متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

شوكلت شيبس للتزين.

طريقة سهلة لتحضير بسكويت الكوكيز