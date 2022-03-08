نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة لتحضير بسكويت الكوكيز في المنزل بطعم مقرمش ولذيذ في المقال التالي
الكوكيز هو نوع من أنواع البسكويت المقرمش اللذيذ، منتشر البسكويت ومتداول في معظم دول العالم، وفي الدول الشرقية، كما يعتبر الكوكيز أكثر أنواع البسكويت انتشارا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحبه محبي الحلويات في أمريكا، يقومون بشرائه معد جاهزًا، وهو ذات أطعم وأشكال مختلفة ومتنوعة، وأكثر جاذبية للصغار، ويميزه تشوكليت شيبس الذي توضع عليه من الخارج، وهي ذات شكل وطعم مغري ويشد الأطفال، عند رؤيته يقومون يطلب شرائه، وتقوم الأهالي بشرائه لهم، ويفضلونه عن أنواع البسكويت الأخرى لما يميزه من حشوات مختلفة، ومن أشكال وأطعم مميزة عن البسكويت السادة المعروف، ولكن تريد النساء وتبحث عن معرفة طريقة تحضير الكوكيز في المنزل، لكي تقوم بإعداده لأطفالها في المنزل.
مكونات عمل الكوكيز في المنزل
- اثنين كوب ونصف من الدقيق.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- كوب واحد سكر غامق “بني”.
- كوب واحد من الزبدة اللينة.
- عدد بيضتان متوسطة الحجم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- شوكلت شيبس للتزين.
طريقة سهلة لتحضير بسكويت الكوكيز
- تكون الزبدة بدرجة حرارة الجو الطبيعي، ونقوم بوضعها في الخلاط أو المضرب ونقوم بإضافة نصف الكوب من السكر الأبيض، وبعد ذلك نقوم بإضافة كوب السكر البني، والخلط جيدًا حتى يذوب السكر ويصبح المزيج كريمي.
- نقوم بإضافة البيض واحدة ونقلب مرة، ثم نقوم بإضافة الأخرى، ونضيف ملعقة الفانيليا ونقوم بخلطها بسرعة عالية جيدًا.
- نحضر الدقيق المنخول وعليه الملح والبيكنج بودر، ونقوم بإضافته على الخليط نصف كوب ثم نصف كوب آخر وهكذا، ونستمر في الخلط حتى تبدأ العجينة تتماسك، وعند تماسكها وعجنها جيدًا نوقف الخلط.
- نقوم بوضع العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل كي تتماسك العجينة معا.
- بعد ذلك نخرج العجين من الثلاجة، ونقوم بتشكيله على هيئة دوائر، ونقوم بوضع شوكلت شيبس عليه من فوق، نعد صينية عليها ورق الزبدة، ونقوم برص الكوكيز.
- نقوم بتسخين الفرن مسبقّا على درجة حرارة مائة وسبعون درجة مئوية، وندخل الصينية الفرن حتى تستوى، وليس بالشرط أن تكون حبات الكوكيز مقرمشة ولكنها ستكون لينة، وعند تركها لتبرد تبدأ بالتماسك، وإعداده وتقديمه.