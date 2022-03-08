تعرف على الحالات الطبية التى يصبح الزنجبيل فيها مدمر للصحة ومسبب للأمراض واﻵثار الجانبية إذا تم تناوله بكثرة

اكتشفي ما هي اضرار الزنجبيل بنفسك، الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على الكثير من الفوائد وعلى الرغم من كثرة فوائده إلا هناك حالات صحية تصيب بعض الناس تجعل الزنجبيل مدمر لصحتهم بدﻵ من كونه مفيد لها و أيضآ للناس التى تسرف فى تناول الزنجبيل بكثرة هناك بعض من الأضرار الناتجة عن الإفراط في استخدام الزنجبيل ولذلك يجب أن نعلمها جيداً، ومن أهم فوائده أنه يساعد في علاج أمراض الجهاز التنفسي وخفض ضغط الدم وتقليل التهاب المفاصل وكثير من الفوائد التي لا تنتهي، ولكن اليوم قد أتينا إليكم للتعرف على أبرز أضرار الزنجبيل فتابعونا.

أضرار الزنجبيل على صحة الحامل والجنين و مرضى السكر

يعتبر الزنجبيل من النباتات الأمنة جداً على صحة ولكن هذا لا يمنع من أن يوجد به بعض من الأضرار التي يجب أن نأخذها في عين الاعتبار وهي:

• للزنجبيل بعض من الأضرار على الحامل على الرغم من أنه من الأعشاب التي يتم استخدامها غي علاج القيء والغثيان ولكن تناول الزنجبيل أكثر من 1جرام في اليوم يشكل خطورة كبيرة على صحة الأم والجنين فى كل أشهر الحمل بلا إستثناء.

• قد يؤدي الزنجبيل إلى انخفاض مستوى السكر في الدم وتناول مرضى السكري كميات كبيرة منه قد يؤدي إلى اخفاض مستوى السكر بالدم وهذا يكون خطر كبير على حياتهم فينصح بأن يتم استشارة الطبيب قبل استخدامه.

أضرار الزنجبيل على ضغط الدم و الجهاز الهضمى

• من المحتمل أن يؤدي استخدام الزنجبيل إلى انخفاض ضغط الدم ووجود أعراض جانبية مرافقة له مثل الدوار بالإضافة إلى ان الزنجبيل يحتوي على مواد كيماوية معروفة باسم الساليسسلات وهي تحد من التجلط الدموي وهذا يجعل هناك مشاكل لدى الأشخاص التي يعانون من النزيف وميوعة الدم.

• يمكن أن يترك الزنجبيل آثار جانبية بالجهاز الهضمي والمعدة في حال تم تناوله بكميات كبيرة فتناوله بإفراط قد يسبب الإسهال وحرقة المعدة وتهيج الفم والغازات والنفخة أو يتسبب في التهاب الأمعاء ويؤدي إلى انسدادها فلابد من أن يتم مضغ الزنجبيل قبل تناوله.