ملعقة واحدة صغيرة على الباذنجان مش هيشرب ولا نقطة زيت وهيكون مقرمش ولذيذ

ملعقة واحدة صغيرة على الباذنجان مش هيشرب ولا نقطة زيت، أكلات شعبية كثيرة محبوبة عند كثير من الناس وخاصة المصريين، هذه الأصناف موجودة في جميع المطاعم الشعبية وغير الشعبية، وبالأخص مطاعم الفول والطعمية والباذنجان، حيث يقبل الكثير منا عليها بطريقة كبيرة في الصباح وفي المساء، وعندما يكون مع هذه الأكلات أي نوع من الباذنجان سواء كان مقلى ومخلل، فيمكن معرفة طريقة عمل الباذنجان بدون ما يشرب زيت نهائي، ويكون أكثر صحة، لأننا نحتاجه كثيرًا في أغلب الوجبات، كما أنه يعطي للأكل شكل ومذاق جميل، والباذنجان له أكثر من طريقة لإعداد بكل سهولة في المنزل.

ملعقة واحدة صغيرة على الباذنجان مش هيشرب ولا نقطة زيت

سوف نقدم لكم أكثر من طريقة في عمل الباذنجان بدون ما يشرب زيت

مكونات عمل الباذنجان بدون ما يشرب زيت

كوب دقيق.

نصف كوب بقسماط.

ربع كوب من النشا.

ملعقتان من البابريكا.

ربع ملعقة فلفل.

وربع ملعقة ملح.

ربع ملعقة بيكنج بودر.

زيت لزوم القلي.

طريقة التحضير

نقوم أولًا بتقطيع الباذنجان قطع دائرية متوسطة في الحجم.

نرش عليه ملح ونضعه على مصفاة ونتركه قليلًا حتى يدبل ويقوم بإخراج السوائل الموجودة بداخله.

بعدها نقوم بعمل خلطة مكونة من الدقيق والملح والبيكنج بودر والبقسماط والنشا والماء.

خلط كل هذه المكونات خلطًا جيدًا ونتركه جانبًا، وهذا الخليط سوف يكون واقي الباذنجان من امتصاص الزيت.

نحضر بعد ذلك الطاسة ونضع فيها الزيت ونضعها على النار حتى يسخن جيدًا.

نقوم بوضع قطع الباذنجان في الخليط ونضع، كل قطعة على حدة في الزيت ونتركها حتى تحمر الطبقة الخرجية.

تخرج الباذنجان من الزيت ونضعه على قطعة من ورق المطبخ المخصص لامتصاص الزيت من الطعام، للتخلص من الزيت.

طريقة قلي الباذنجان بطريقة صحية

تعد هذه الطريقة اكثر الطرق المناسبة لمن يريد خسارة الوزن.

مكونات قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت

2 ملعقة كبيرة من الملح.

ماء مغلي.

قليل من الزيت.

طريقة تحضير قلي الباذنجان