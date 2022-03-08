سبحان الله أقوى مشروب كالسحر لطرد البلغم والكحة الحادة ونزلات البرد خلال ساعتان بدون أدوية

قومي بتحضير أقوى مشروب لطرد البلغم لأطفالك بدلًا من أدوية الكحة التي تتميز بطعمها المُر والمنفر، فكلنا عانينا من مشكلة احتقان الحلق والبلغم والكحة الشديدة التي تدمر القفص الصدري، ونظرًا لأن معظم أدوية الكحة ونزلات البرد طعمها ليس جيدًا مما يجعلنا نعرض عن تناوله ولذلك يمكنك معرفة طرق تحضير المشروبات الطبيعية التي يمكنك تحليتها أيضًا وتناولها لتهدئة الحلق ومعالجة مشاكله ولتهدئة الصدر قليلًا من شدة الكحة.

طريقة تحضير أقوى مشروب لطرد البلغم

1. أوراق الجوافة

تعتبر أوراق الجوافة أحد الأعشاب الطبيعية التي تساهم في طرد البلغم من الحلق وتعالج مشاكل الحساسية والربو والسعال الشديد.

كما أن هذا المشروب مفيد للمرأة الحامل وأيضًا خلال فترة رضاعتها لطفلها فهي مفيدة للمرأة ولصحة الطفل أيضًا.

قومي بغلي عدة أوراق من الجوافة وحليها بالسكر أو العسل وأضيفي إلى الماء وقومي بتناولها يوميًا على الريق.

2. شاي بالأعشاب

شاي الأعشاب هو من المشروبات الطبيعية المفيدة لصحة الصدر ويخفف من شدة السعال المؤلم والعطس ومشاكل نزلات البرد كما أنه يهدئ من احتقان الحلق وطرد البلغم.

يعتبر شاي الأعشاب من المشروبات التي تحتوي على نسبة من الكافيين يساهم في تنشيط الجسم ويمكنك تناوله مرتين خلال اليوم الواحد.

3. الزنجبيل

مشروب الزنجبيل أحد المشروبات الطبيعية الذي يطرد البلغم من الحلق ويلين الحلق من الاحتقان كما أنه يقوم بتنقية الجسم من السموم والميكروبات.

أضيفي ملعقة من الزنجبيل إلى كوب كبير من الماء المغلي وقومي بتحليته بالعسل الأبيض وقلبيه ويمكنك تناوله مرتين خل اليوم الواحد.

4. مشروب الليمون الدافئ

يعد الليمون من المشروبات التي نتناولها بشكل يومي نظرًا لفائدته العظيمة في تعزيز الجهاز المناعي وتقويته وينقي الجسم من الجراثيم والأوبئة.

يعمل الليمون على طرد البلغم والسعال وتهدئة الحلق ويمكنك تحليته بملعقة من العسل الأبيض وتناوله في أي وقت خلال اليوم.

5. اليانسون