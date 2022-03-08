طريق عمل المبروشة بالمربى بعجينة ناعمة وبدوب فى الفم

تعد المبروشة من انواع الحلويات اللذيذة، والتى تسمى بذلك الاسم لأن شكلها يتكون من بشر العجينة على وجهها، كما انها تشبه كثيراً عجينة البسكوت ناعمة ومرملة، وتسمى بالعديد من الاسماء ولها الكثير من الأشكال المختلفة وأيضا تحشي بالعديد من الحشوات مثل المربى أو الشوكولاتة، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة مظبوطة لعملها فى المنزل وتكون ناجحة، وتعد من الحلويات اللذيذة والسريعة وطعمها حلو جداً، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير المبروشة بالمربى بالتفصيل.

مكونات عمل المبروشة بالمربى

تتكون المبروشة بالمربى من العديد من المكونات المفيدة والمغذية وهى كالتالي:

٣ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السمنة ( زيت ، زبدة ).

١١/٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣/٤ كوب من السكر.

٣ حبة من البيض.

المربى( اى نوع حسب الرغبة).

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل المبروشة بالمربى سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

فى المضرب الكهربائى أو العجان باستخدام المضرب السيلك فى وعاء الضرب نضع السكر مع السمنة او الزيت أو الزبدة حسب الرغبة ونخفقهم جيدا حتى يصبح الخليط كريمى الشكل. ثم نضيف إليهم البيض والفانيليا ونستمر فى الخفق. نقوم بنخل الدقيق ونضع عليه البيكنج بودر ورشة الملح ونخلطهم مع بعض كويس. نخرج الوعاء من المضرب أو العجان ثم نضع خليط الدقيق على الخليط السابق ونعجن باليد لحد ما المكونات تختلط مع بعض كويس والعجينة ما تلزقش فى اليد. نضع العجينة فى كيس بلاستيك ونضعها فى الثلاجة لمدة ١/٢ ساعة. نطلع العجينة من الثلاجة ونقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق. نفرد ٣/٤ مقدار العجينة فى صينية مدهونة نفردها كويس فى الصينية وعلى الأطراف ونشيل الزيادة. نقوم بوضع الكمية المتبقية فى الفريزر لمدة نصف ساعة. نخرم العجينة إللى فى الصينية ونغطيها بورقة زبدة وندخلها فرن متوسطة الحرارة لمدة ١٠ دقائق حتى يتغير لون الجوانب. وبعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونشيل ورقة الزبدة ونفرد عليها المربى ونحضر العجينة الموجودة فى الفريزر ونبشرها فوق المربي. ثم ندخل الصينية مرة أخرى في الفرن لمدة ١٠ دقائق حتى يتغير لونها من فوق وتصبح ذهبية اللون وبعدها تخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم تقطع وتوضع فى طبق التقديم وبألف صحة وعافية.

فوائد البيض

يحتوي البيض على الكثير من الفوائد للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: