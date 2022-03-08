10 طرق تغيري بيهم مظهرك في 30 يوم

احيانا بيكون صعب انك تحطي نفسك في المرتبة الاولى خصوصا لو جدولك زحمة ويومك كله بتبقي مشغولة فيه ، وعندك اطفال ومسؤوليات ، لو انتي حاسه بعدم الرضا عن مظهرك يبقى جيه الوقت انك تدي نفسك شوية عناية واهتمام ، التركيز على نفسك بيساعد على تعزيز مزاجك وثقتك بنفسك وبيخفف من مشاعر القلق والتوتر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طرق تغيري بيها نفسك من خلال تحدي لمدة 30 يوم هتخليكي تحسي بتحسن يوميا ، هل مستعدة لتجربتها؟

ايه هو تحدي ال 30 يوم لتغيير نفسك؟

التحدي بيعتمد على التركيز على نفسك لمدة شهر لتحسين نفسك جسديا, عقليا, عاطفيا, جماليا ، والهدف منه انه تحسي انك افضل بعد 30 يوم من التركيز على نفسك بعمل حاجات تخليكي تحسي بتحسن وصحة وقوة ، ومن خلال السطور الجايه هنتعلم مع بعض العادات الصحية اللي هتستمري عليها كمان بعد مرور الشهر.

معظم الحاجات اللي في القايمة اللي معانا النهاردة هي عادات بسيطة ومش صعب تنفيذها ، وبعض منها محتاجة طاقة ووقت منك ، ولو انتي بتفكري لا مستحيل ومعنديش وقت كفاية ، اتأكدي ان التحدي ده هو المثالي بالنسبة لك.

طرق تغيري بيها نفسك:

1- اشربي ماية اكتر:

في فوايد كتير جدا من زيادة شرب الماية ، الماية مش بتحافظ على صحتك ونشاطك بس ، ولكن كمان هيحافظ عى ترطيب بشرتك ونقاءها ، بتحافظ على انتعاش جسمك وبتساعد في الحفاظ على مرونة بشرتك.

بتقل احتمالية تعرضك للندبات والتجاعيد والخطوط الرفيعة لو بتشربي كميات كبيرة من الماية ، الماية كمان بتساعد على التخلص من الانتفاخ الناتج عن اكل الملح بكمية كبيرة, الوجبات السريعة, الاطعمة المصنعة.

2- نامي 8 ساعات:

النوم اهم مما يتخيل كتير من الناس ، النوم الجيد بالليل هيخليكي تحسي انك مرتاحة وحاسه بنشاط طول اليوم ، النوم بيأثر عى مظهرك بطرق كتير ، البشرة بيتم ترميمها اثناء النوم ، وبالتالي لو قللتي نومك ، هتقللي من الوقت اللي محتاجاه بشرتك عشان تصلح نفسها ، حتى ليلة واحدة من قلة النوم ممكن انها تأدي لتورم العين, الهالات السودا تحت العين, التجاعيد والخطوط الرفيعة, وشحوب الجلد.

3- كلي خضروات وفاكهه كتير:

الفواكه والخضروات مليانة بالمعادن والفيتامينات ومضادات الاكسدة اللي بتساعد على تعزيز التمثيل الغذائي في الجسم ، وبتحسن من تدفق الدم والدورة الدموية ، بتخلي بشرتك وشعرك اكتر نعومة, وبتدي بشرتك توهج صحي.

حاولي تاكلي فاكهه وخضار مع كل وجبة ، ممكن تشربي عصير فاكهه في وجبة الفطار, طبق سلطة كبير على الغدا, وخضروات على العشا ، دي تعتبر طريقة ذكية لدمج الفاكهه والخضروات بكمية كبيرة في نظامك الغذائي.

4- اغسلي وشك قبل النوم:

لو مش متعودة تغسلي وشك كل يوم قبل النوم ، جيه الوقت انك تبدأي العادة دي ، لان ترك المكياج طول الليل ده معناه انك هتسيبي بقايا زي الاوساخ وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا والدهون على بشرتك ، وده هيضر بشرتك.

غسل الوش قبل النوم يعتبر من ابسط الطرق لتحسين بشرتك ، بيساعد على منع ظهور حب الشباب والتجاعيد لانه بيخلص البشرة من الملوثات والسموم اللي ممكن تضر بشرتك.

5- ادي بشرتك بعض العناية:

استخدمي على البشرة زيت زي زيت جوز الهند او زيت الورد لتدليك الوش مرة واحدة على الاقل في الاسبوع ، تدليك الوش بالزيت بيساعد على تنضيف بشرتك من الداخل للخارج عن طريق تعزيز التصريف اللمفاوي ، بالاضافة انه بيحسن مظهر الخطوط الرفيعة وبيشد البشرة.

ضروري كمان تبدأي في تقشير بشرتك واستخدام ماسكات اسبوعيا للتخلص من خلايا الجلد الميتة وترطيب بشرتك وتجديدها ، استخدمي مرطب مناسب لبشرتك الصبح وبالليل ، حطي واقي من الشمس يوميا عشان تحمي بشرتك من علامات الشيخوخة.

6- قصي شعرك قصة جديدة:

امتى اخر مرة روحتي قصيتي شعرك؟ الحصول على قصة شعر جديدة ممكن تأدي لتغيير مظهرك تماما ، لو مر وقت طويل من اخر مره غيرتي فيها تسريحة شعرك ، فكري انك تغيري طوله ولونه ، ممكن تبدأي تدوري على قصات مناسبة لشكل وشك او تطلبي من مصفف الشعر بتاعك يديكي رايه بالافضل ليكي.

7- وقفي الكلام السلبي عن نفسك:

لو دايما بينك وبين نفسك بتنتقدي نفسك ومظهرك بشكل سلبي ، جيه الوقت انك توقفي العادة دي ، اتخلصي من كل الافكار السلبية السامة اللي في راسك واستبدليها بكلمات ايجابية ومشجعة ، ممكن يكون صعب في البداية ، لكن لازم تبدأي انك تعملي ده.

في اغلب الوقت اتعودنا اننا ننتقد نفسنا ونبص لنفسنا بطريقة سلبية ، ولكن جيه الوقت انك تبداي تحبي نفسك وجسمك اكتر ، كل ما استخدمتي الكلام الايجابي عن نفسك ، كل ما حسيتي بثقة اكبر وهتكوني قادرة على تقديم نفسك بشكل افضل.

8- خلي التمرين اولوية:

التمرين المنتظم هو جزء اساسي من التحدي ده ، في فوايد كتير من ممارسة الرياضة ، بيساعد على تعزيز طاقتك والتمثيل الغذائي ، بيحسن نظام القلب والاوعية الدموية ، بيحسن صحتك العقلية والمزاجية ، بيساعد على التحكم في وزنك ، كمان التمارين بتساعد على تحسين الشعور بالقوة والثقة ، دوري على تمارين تحبيها ، زي الجري, السباحة, ركوب العجل, البيلاتيس ، التزمي بممارسته من 3 – 4 مرات في الاسبوع.

9- مارسي التأمل:

التأمل يعتبر طريقة رائعة للتحكم في التوتر ، لان الهرمونات المرتبطة بالتوتر ممكن تأثر بشكل سلبي على الجلد ، وبالتالي تقليل التوتر ممكن انه يساعد في تحسين مظهر بشرتك ، ممكن تستخدمي تطبيق التأمل زي Headspace لمساعدتك على تصفية ذهنك والتخلص من التوتر والقلق.

10- اقطعي السكر المكرر:

قطع السكر المكرر من نظامك الغذائي هيأثر بشكل ايجابي على كل حاجة من اول بشرتك وحتى مستويات الطاقة في جسمك ، لان السكر ممكن انه يمنع اصلاح كولاجين بشرتك ، وده البروتين اللي بيحافظ عى شباب البشرة وبالتالي انخفاضه ممكن يأدي لانخفاض مرونة الجلد ولظهور التجاعيد المبكرة ، منع السكر هيساعد في تقليل ترهل الجلد وباقي علامات الشيخوخة ، كمان هيأدي لزيادة الطاقة, تقليل الدهون في البطن, وصحة افضل للجسم والقلب بشكل عام.

15 طريقة سريعة وسهلة تغيري بيهم اللوك بتاعك