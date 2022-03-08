خلطات تبيض الوجه بالعسل تبيض فوري وفعال ومن أول استعمال بشرى منورة كالبدر

تبحث الكثير من النساء عن خلطات تبيض الوجه بالعسل حيث يعد العسل من المواد الطبيعية الفعالة المفيدة للبشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة بشكل سريع وصحي، كما أن العسل مناسب لجميع أنواع البشرة ويمكن تحضير الكثير من الوصفات منه للشعر والبشرة لما له من فوائد عظيمة ونتائج ممتازة على البشرة، واليوم أحضرنا لكم عدة وصفات طبيعية للبشرة باستخدام العسل الأبيض من أجل الحصول على بشرة مشرقة كالبدر خالية من العيوب.

خلطات تبيض الوجه بالعسل

يحتوي العسل على الكثير من الفوائد التي تعود على البشرة إذا تم خلطه بالليمون ومن فوائد خليط العسل والليمون الآتي:

تلك الوصفة تعمل على علاج حب الشباب بصورة نهائية وفعالة.

كما أنه تعالج البثور الموجودة في الوجه.

يعمل العسل على تهدئة البشرة أثناء تعرضها للالتهابات.

كما أن الوصفة تعمل على تنظيف عميق لمسام الوجه وإزالة الجلد الميت.

تغذية البشرة والعمل على توهج ونضارة البشرة وجلعها شبابية ومشرقة.

ترطيب قوي وفعال للبشرة.

توحيد لون الوجه والرقبه وإزالة السواد.

إزالة جميع الخطوط البيضاء العالقة بالوجه.

التخلص من التجاعيد وعلامات تقدم العمر.

تبيض الوجه بالعسل والليمون

تلك الخلطة مناسبة للبشرة الدهنية التي تعاني من الحبوب والبثور وخاصة حب الشباب.

2 ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة صغير عصير ليمون.

ماء دافئ.

طريقة التحضير

اغسلي وجهك بالماء الدافئ من أجل التنظيف وفتح المسام. ثم بعد ذلك قوم بخلط الليمون مع العسل. ادهني كامل الوجه ماعدا المنطقة حول العين. انتظري لمدة تلت ساعة وبعدها اغسلي وجهك بماء بارد. ادهني بعض الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وإذا لم يتوفر أي كريم مرطب. استخدمي تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك البيض والعسل لشد التجاعيد

يعد ذلك الماسك من افضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد التجاعيد والتخلص منها بشكل سريع.

نصف ملعقة من العسل الأبيض.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

بياض بيضة.

طريقة التحضير والاستخدام