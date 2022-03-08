نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك كريم الأساس المنزلي أقوي فاونديشن طبيعي لإخفاء عيوب البشرة وتوحيد لونها في المقال التالي
كريم الأساس من الكريمات الممتازة التي تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات، لإخفاء عيوب البشرة المزعجة وتوحيد لونها، كما يعمل على إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة نهائياً بفضل احتوائه على زيت جوز الهند السحري الذي يجعل مظهر البشرة جميل وجذاب، ويقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تشوه مظهر الوجه، وهو من الكريمات التي تظهر جمال المرأة وأنوثتها، ومكوناته بسيطة وسهلة وتستطيع النساء القيام بصنعه في البيت بدل من شرائه من مستحضرات التجميل بأسعار غالية الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الأساس المنزلي أقوي فاونديشن طبيعي يخفي عيوب البشرة ويوحد لونها بخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات كريم الأساس المنزلي
سوف نعرض عليكم اليوم بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بعمل كريم رائع بالمنزل وهى كما يلي:-
- ملعقتين من البودرة المائية فاتحة اللون.
- ملعقتين من كريم مرطب.
- نقطة صغيرة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير
سوف نقدم لكي سيدتي طريقة تحضير كريم الأساس المنزلي أقوي فاونديشن طبيعي يخفي عيوب البشرة نهائياً بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نحضر علبة كريم فارغة، ثم نضع بها جميع المكونات السابقة، ثم نقوم بتقليبهم مع بعض جيدًا حتى نحصل على القوام المناسب.
- نستمر بخلط المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على درجة اللون المناسب.
- نقوم باستخدام الكريم كل يوم على البشرة حتى نساعد على تفتيحها وإخفاء عيوبها نهائياً.
فوائد كريم الأساس المنزلي للبشرة
يحتوي الكريم على فوائد جمالية رائعة سوف نعرضها عليكم اليوم وهى كما يلي:-
- يساعد على توحيد لون البشرة، كما يقلل من ظهور التجاعيد المبكرة.
- يحافظ على نضارة البشرة، كما يعمل على إخفاء علامات تقدم العمر.
- يحارب البكتيريا التي تتراكم داخل المسام، كما يعمل على تنقية البشرة من الشوائب والأتربة.
- يجعل البشرة صافية ونضرة.
- يساعد على إخراج الدهون المتراكمة داخل المسام.
- يزيد من جمال وجاذبية البشرة.
- يخلص البشرة من آثار الحبوب والبثور السوداء.
- يعمل على غلق المسام الواسعة التي تسبب تكون البكتيريا والفطريات التي تسبب ظهور الحبوب والبثور.
- يعيد للبشرة شبابها وحيويتها ويجعلها أصغر سناً.
- يعمل على تفتيح البشرة ويخفي التصبغات الجلدية التي تظهر عليها.