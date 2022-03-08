اصنعي بنفسك كريم الأساس المنزلي أقوي فاونديشن طبيعي لإخفاء عيوب البشرة وتوحيد لونها

كريم الأساس من الكريمات الممتازة التي تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات، لإخفاء عيوب البشرة المزعجة وتوحيد لونها، كما يعمل على إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة نهائياً بفضل احتوائه على زيت جوز الهند السحري الذي يجعل مظهر البشرة جميل وجذاب، ويقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تشوه مظهر الوجه، وهو من الكريمات التي تظهر جمال المرأة وأنوثتها، ومكوناته بسيطة وسهلة وتستطيع النساء القيام بصنعه في البيت بدل من شرائه من مستحضرات التجميل بأسعار غالية الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الأساس المنزلي أقوي فاونديشن طبيعي يخفي عيوب البشرة ويوحد لونها بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم الأساس المنزلي

سوف نعرض عليكم اليوم بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بعمل كريم رائع بالمنزل وهى كما يلي:-

ملعقتين من البودرة المائية فاتحة اللون.

ملعقتين من كريم مرطب.

نقطة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي سيدتي طريقة تحضير كريم الأساس المنزلي أقوي فاونديشن طبيعي يخفي عيوب البشرة نهائياً بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر علبة كريم فارغة، ثم نضع بها جميع المكونات السابقة، ثم نقوم بتقليبهم مع بعض جيدًا حتى نحصل على القوام المناسب. نستمر بخلط المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على درجة اللون المناسب. نقوم باستخدام الكريم كل يوم على البشرة حتى نساعد على تفتيحها وإخفاء عيوبها نهائياً.

فوائد كريم الأساس المنزلي للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد جمالية رائعة سوف نعرضها عليكم اليوم وهى كما يلي:-