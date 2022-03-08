“علي الريق”.. كوب واحد من هذا المشروب السحري يساعد على التخلص من “الكرش” وإذابة الدهون المتراكمة بالجسم

نقدم لكم اليوم أفضل مشروبات طبيعية لإزالة الكرش والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم، فهناك طرق مختلفة يمكنك اتباعها للتخلص من الوزن الزائد والحصول على قوام ممشوق، ولكن تختلف الطريقة من شخص إلى آخر فهناك أشخاص تقدر على اتباع حمية غذائية قاسية وهناك أشخاص لا تستطيع، وهذه الوصفة مناسبة تمامًا للأشخاص التي لا يمكنها المواظبة على اتباع الحمية الغذائية حيث أنك تقوم بشرب كوب واحد يوميًا وستحصل على نتائج ممتازة.

أفضل مشروبات طبيعية لإزالة الكرش

إزالة الكرش بواسطة مشروب الليمون

مكونات الطريقة:-

ثمرة ليمون واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

كوب كبير من الماء.

طريقة تحضير الوصفة:-

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات المميزة تمامًا لإزالة الكرش والوزن الزائد كما أنها تخسف الدهون الضارة في الجسم وتحمي الجسم من خطر الإصابة بأمراض مختلفة.

قومي بوضع الماء الفاتر واتركيه يغلي تمامًا ثم أضيفي الكمون إلى الماء المغلي وقلبيه ثم أضيفي الليمون.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا وبعد ذلك قومي برفعه من على النار واتركيه يبرد قليلًا.

يمكنك تحلية المشروب بوضع كمية من العسل بداخله بدلًا من السكر حيث أن السكر غير مفيد للوزن الزائد.

تناولي كوب كبير واحد من المشروب يوميًا في الصباح أو قبل النوم بنصف ساعة وواظبي على الوصفة لمدة شهر كامل.

2. وصفة الزنجبيل لإنقاص الوزن

مكونات الطريقة:-

ملعقة زنجبيل مطحون كبيرة الحجم أو مفرومة.

كوب كبير من الماء الفاتر.

أوراق من نبات النعناع الطازج.

طريقة تحضير الوصفة:-