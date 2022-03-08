نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السمبوسة البيتي باللحمة المفرومة بمكونات اقتصادية في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل السمبوسة البيتي باللحمة المفرومة بمكونات اقتصادية - ثقفني
طريقة عمل السمبوسة باللحمة، رقائق السمبوسة من أشهى وأشهر أنواع الفطائر والمعجنات التي يحبها الأطفال والكبار، بل أنها تعد من أطيب المقبلات المشهورة في موائد رمضان على الإفطار والسحور، ويمكن تحضير السمبوسة بالعجينة الخاصة بها داخل المنزل مع حشوها بالعديد من الحشوات اللذيذة مثل اللحمة والدجاج والجبن والخضروات، فمكوناتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، بل تحضر بمكونات اقتصادية وموجودة في كل منزل، وفيما يلي نقدم لكم أفضل طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة.
طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة
إليكم مكونات وخطوات تحضير عجينة السمبوسة وطريقة حشوها باللحمة المفرومة.
المكونات
- كيلو جرام من الدقيق الأبيض.
- كوبان كبيران من الماء الفاتر.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.
- حبة واحدة من البيض.
- كيلو جرام من اللحم المفروم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من بودرة القرفة.
- ملعقتين صغيرتين من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- حبتان من البصل المفروم فرماً ناعماً.
خطوات التحضير
- تحضير بوله كبيرة الحجم ويوضع فيها الدقيق والبيكنج بودر، ثم يتم تذويب الخميرة في القليل من الماء الدافئ.
- إضافة خليط الخميرة إلى البولة وتخفق البيضة وتضاف إليهم، ثم يتم إضافة الزيت النباتي وزيت الزيتون.
- عجن المكونات مع بعضها بالماء الفاتر لمدة خمس دقائق حتى تصبح العجينة خالية من أي تكتلات.
- ترك العجينة لكي تتخمر وتتضاعف لمدة نصف ساعة، وخلال هذه الفترة يتم تحضير حشوة اللحم.
- تسخين الزيت في مقلاة واسعة ثم يقلب فيها اللحم المفروم حتى أن يتغير لونه.
- إضافة البصل المفروم والبقدونس المفروم ثم تقلب المكونات مع بعضها.
- نثر الملح والفلفل الأسود والقرفة إلى خليط اللحم مع مزج المكونات مع بعضها جيداً.
- فرد العجينة وتقطع على شكل مستطيل وتحشو السمبوسة بخليط اللحم المفروم ثم تلف على هيئة مثلثات السمبوسة.
- تسخين الزيت الغزير على النار ثم يتم تحمير السمبوسة حتى أن يتحول لونها إلى اللون الذهبي.
- ترفع السمبوسة على مناديل مطبخ حتى التخلص من الزيت وتقدم وهي ساخنة.