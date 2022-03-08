طريقة عمل السمبوسة البيتي باللحمة المفرومة بمكونات اقتصادية

طريقة عمل السمبوسة باللحمة، رقائق السمبوسة من أشهى وأشهر أنواع الفطائر والمعجنات التي يحبها الأطفال والكبار، بل أنها تعد من أطيب المقبلات المشهورة في موائد رمضان على الإفطار والسحور، ويمكن تحضير السمبوسة بالعجينة الخاصة بها داخل المنزل مع حشوها بالعديد من الحشوات اللذيذة مثل اللحمة والدجاج والجبن والخضروات، فمكوناتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، بل تحضر بمكونات اقتصادية وموجودة في كل منزل، وفيما يلي نقدم لكم أفضل طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة.

طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة

إليكم مكونات وخطوات تحضير عجينة السمبوسة وطريقة حشوها باللحمة المفرومة.

المكونات

كيلو جرام من الدقيق الأبيض.

كوبان كبيران من الماء الفاتر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

حبة واحدة من البيض.

كيلو جرام من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من بودرة القرفة.

ملعقتين صغيرتين من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

حبتان من البصل المفروم فرماً ناعماً.

خطوات التحضير