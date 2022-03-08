هاتي كوب سكر وتعالى أقولك سر عمل كيكة الشيكولاته الهشه الإسفنجية في 10 دقائق بس هتعملي ألذ كيكة الشيكولاته

عمل كيكة الشيكولاته الهشه الإسفنجية ،نعرف أن الكيك كله هو نوع من أنواع الأطعمة التي تصنع من الدقيق وعوامل التحلية مثل السكر ومكونات أخرى إضافية مثل البيض والسمنة واللبن الحليب وغيرها من المواد التي تساعده على أن يكون هشًا وطريًا، وقد تم إعدادها لكى تكون رمزًا للفرحة والسعادة مثل أعياد الميلاد والعزومات والمناسبات السنوية، وله تعريفات كبيرة مثل الكعك أو الكيك أو الكاتو أو الجاتوه وهذه الأطعمة دائما تصنع وتباع في محلات الحلوى ويمكن إعدادها في المنزل بسهولة.

عمل كيكة الشيكولاته الهشه الإسفنجية

قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل كيكه الشيكولاتة بطريقة اقتصادية والآن من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بطريقة اقتصادية .

مكونات عمل كيكه الشيكولاته

عدد 2 كوب من الدقيق.

واحد كوب من السكر.

عدد 5 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

واحد كوب زبادي.

نحضر واحد كوب من حليب.

نصف كوب من زيت الذرة.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير كيكه الشوكولاته بطريقة اقتصادية

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الدقيق مع البيكنج باودر ونقلبهم.

نضع في الخلاط الكهربائي السكر والبيض والزبادي والحليب والكاكاو والفانيليا، وتخلط هذه المكونات خلطًا جيدًا.

بعدها نقوم بحفظ كوب من هذا الخليط جانبً لما بعد ذلك.

ونضع باقي الخليط على خلطة الدقيق والبيكنج باودر ويخلط بموجب مضرب يدوي.

نقوم بإحضار الصينية المخصصة ل عمل الكيكة وندهنها بالزيت من كل مكان بما فيها الجوانب.

وندهنها بالزيت من كل مكان بما فيها الجوانب. ثم نشر فيها القليل من الدقيق ونصب فيها الخليط.

ثم نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم بعد ذلك نقوم بخفض درجة الحرارة ونضع عليها كوب الخليط السائل المتروك جانبا ونترك الصينية لمدة 45 دقيقة ونخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.

بذلك نكون وضحنا كيفية عمل كيكة الشوكولاته.

كيكة الشوكولاتة بكرات جوز الهند

طريقة اخري لعمل كيكه الشوكولاته بكرات جوز الهند .

مقادير كيكة الشوكولاتة بكرات جوز الهند

كوب دقيق

كوب ماء

وكوب سكر

كوب زيت نباتي

ثلاث ملاعق من حليب بودرة

وثلاث ملاعق من الكاكاو

ثلاث ملاعق من بايكنغ باودر

وثلاث ملاعق صغيرة فانيليا

2 بيضة

مكونات كرات جوز الهند

كوب جوز الهند

كوب قشدة

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق.

½ كوب سكر

طريقة التحضير