نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الصيف.. خلطة لتبيض الركب مضمونة 100% ونتائج فعالة من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لتبيض الركب مضمونة 100 للفتيات الذي يعانون من اسمرار الركبة مما يسبب لهم الإحراج عند ارتداء الملابس القصيرة، وعادة ما يبدأون بالبحث عن طرق فعالة للتخلص من هذا الاسمرار قبل الزواج، ويوجد بعض الوصفات الطبيعية التي يتم الحصول منها على نتائج جيدة من خلال الاستمرار على استخدامها لفترة طويلة.

خلطة لتبيض الركب مضمونة 100

تلجأ الكثير من الفتيات إلى استخدام الوصفات الطبيعية بسبب الآثار الجانبية التي تنتج عن استخدام الكريمات التي تحتوي على المواد الكيميائية.

خلطة الكركم والفازلين

الكركم له نتائج فعالة في التفتيح، بينما الفازلين يعمل على ترطيب الجلد بشكل كبير ويتم استخدام هذه الوصفة كالآتي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة التطبيق

يتم إضافة الكركم إلى الفازلين ويتم تقليبهم مع بعض جيدًا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

ثم يتم وضع هذا الخليط على الركبة ويترك عليها مدة لا تقل عن ساعة.

يتم التخلص من الخليط من خلال غسله بالماء الفاتر والغسول، وبعد ذلك يتم تجفيفها.

للحصول على النتائج المطلوبة لابد من الاستمرار على استخدام هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا.

خلطة الليمون وماء الورد

الليمون له نتائج فعالة في التفتيح بالإضافة إلى ماء الورد الذي يمد البشرة بالكثير من الفوائد وأهمها التفتيح والترطيب ويتم استخدام الوصفة كالآتي:

المكونات

نصف كوب من عصير الليمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة واحدة من ماء الورد.

كوب من الماء.

طريقة التطبيق

يتم إحضار وعاء ويوضع فيه الماء ويوضع عليه كافة المكونات ويتم تقليبهم جيدًا.

يتم إحضار قطعة قماش قطنية نظيفة ويتم غمسها في الخليط.

ثم يتم وضع قطعة القماش على الركبة لمدة لا تقل عن ساعتين، مع مراعاة غمسها في الماء كلما جف منها الخليط.

بعد مرور ساعتين يتم غسل الركبتين بالماء الفاتر وتجفيفها ووضع كريم مرطب عليها.

هذه الوصفة يمكن استخدامها بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج في تفتيح الركبة.

في نهاية مقال خلطة لتبيض الركب مضمونة 100 قد قدمنا بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن الاستمرار على استخدامها للحصول على أفضل النتائج في التبييض، وهذه الوصفات آمنة تمامًا على البشرة ولا تسبب أي أضرار.