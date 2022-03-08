وداعاً للزغب والريش.. تنظيف البط مهما كان صعب وريشه صغير وتخلصي من الزفارة نهائياً

يرغب البعض في معرفة طريقة تنظيف البط حيث يجهل البعض طريقة التخلص من الزغب وبقايا الريش الصغير العالق في البط، البط من الأطباق المفضلة للكثيرين باعتباره من أشهى الأطباق العالمية التي يمكن تحضيرها بطرق متعددة وإضافات كثيرة تعطي مذاق مميز وتزين السفرة في العديد من المواسم والاحتفالات والأعياد.

تنظيف البط

يجد البعض صعوبة في تنظيف الطيور خاصة البط يمكن إتمام هذه المهمة في المنزل وذلك باتباع الخطوات التالية:

شطف البط بالماء البارد من الداخل والخارج.

فرك البط من الخارج باستخدام فرشاة خشنة لإزالة ريش البط.

للتخلص من زفارة الطيور يفضل استخدام الليمون والملح الخشن.

دعك البط جيدًا من كل الجوانب بالملح والليمون ثم تشطف بالماء البارد.

يفضل استخدام الخل الأبيض والليمون في التنظيف الداخلي ودعك البط جيدًا للتأكد من التخلص من آثار الدم والزفارة.

نقع البط في محلول مكون من الدقيق والملح والليمون والخل لمدة 10 دقائق.

تغسل البط جيدًا بهذا المحلول من الداخل والخارج ثم تشطف بالماء البارد.

أكد البعض أن إضافة القليل من الزنجبيل عند غسل البط يقضي على رائحة الزفارة تمامًا.

التخلص من الريش الصغير

يواجه البعض صعوبة في التخلص من الريش الصغير العالق في البط لذا سنقوم بتوضيح أفضل الطرق للتخلص منه، وهي كالتالي:

الطريقة الأولى: تتمثل في استخدام الردة الناشفة، ينبغي تجفيف البط جيدًا عقب اتباع الخطوات السابقة ثم رش كمية من الردة الناشفة على البطة بالكامل، حيث يخرج الشعر الصغير بمنتهى السهولة عند فرك البطة باستخدام الردة بحركات دائرية.

أما الطريقة الثانية: تتمثل في استخدام خليط من الدقيق وبيكربونات الصوديوم، تجفف البطة جيدًا عقب غسلها ثم نضع هذا الخليط على البطة، يفضل تركها لمدة 30 دقيقة ثم يفرك الجلد جيدًا، وبذلك تم التخلص من الريش الصغير العالق بالبط.

الطريقة الثالثة: إحدى الطرق التقليدية القديمة والمعروفة باسم تشيط البط وتتمثل في استخدام النار في نزع الريش الصغير وذلك بتقريب البط إلى النار المشتعلة ومن ثم إخراج الريش الصغير باليد بسهولة ينبغي الحرص عند اتباع هذه الطريقة لتجنب احتراق البطة أو حرق اليد.

في نهاية مقال تنظيف البط حيث تم توضيح الطريقة المثالية للتخلص من الزفارة وآثار الدم العالق في البط، مع عرض طريقة التخلص من الشعر الصغير الذي يصعب إزالته باليد حيث تواجه الكثير من النساء صعوبة في التخلص منه.