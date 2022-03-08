المكرونة في الخلاط فكرة هائلة وأغلي من الذهب لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها لأولادك وتحدي

المكرونة من الاصناف المميزة التي يتم اعدادها في العديد من الطرق المختلفة في المنزل ويحب الكثير من الناس تناول المكرونة وربما لا يوجد شخص مما يمكنه عدم تناول المكرونة ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن احد الطرق التي يتم من خلال ها إعداد المكرونة بطريقه مميزه مختلفة تماما عن الطرق التقليدية التي يتم إعداد ‏المعكرونة بها وهذه الطريقة ‏تكون فيها المكرونة لذيذة وجميلة ولها طعم مميز ومختلف عن كافة أنواع المكرونة التي يتم اعدادها في المنزل سنتحدث عن هذه المكرونة بالتفصيل و المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه المكرونة.

‏مكونات إعداد المكرونة في ‏الخلاط

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة مختلفة يتم من خلالها إعداد المكرونة في الخلاط ‏وهذه الطريقة تحتاج إلى إعداد المكرونة بطريقة مختلفة باستخدام العديد من المكونات الطبيعية الموجودة لدينا في المنزل المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع ‏إعداد المكرونة في الخلاط هي:

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1\4‬ كيلو من المكرونة.‬

كيلو من الحليب السائل الطازج.

ملعقتين من النشا.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة من الفانيليا سائلة.

بيضتين ½ كيلو من السكر.

ماء ورد

مكسرات حسب الرغبة.

يمكن استخدام الفستق او الفول السوداني او لوز

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طريقة إعداد المكرونة في الخلاط

فيما يلي سنتحدث عن طريق التي يتم من خلال إعداد المكرونة في الخلاط وهذه الطريقة هي:

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أولا نضع المكرونة في الماء المغلي حتى تنضج جيدا ونستمر في تحريك المكرونة ونضع معها ملعقة صغيرة من الملح بعد ذلك نغسلها في الماء البارد.

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‏ في وعاء آخر نضع الحليب على النار ونضيف له السكر ونحرك السكر والحليب معه حتى يذوب السكر تماما.

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‏ بعد ذلك نضيف المكرونة إلى الحليب ونستمر في تحريك هذه المكونات بعد ذلك نضع المكونات داخل الخلاط حتى نحصل على خليط نعم بعد ذلك نضع الخليط مرة أخرى على النار حتى يتمسك جيدا ونضع معه البيض والفانيليا ونضع جميع المكونات هذا الخليط داخل صينية كبيرة ونترك في الفرن حتى تصبح جاهزة.

بعد ذلك يتم تقطيعها إلى مربعات صغيرة مثل الكيك وتقديمها باردة

المكرونة من أكثر أنواع الأكلات التي يحبها الكثيرون ولكي تحصلي على مكرونه طازجة يجب عليكي أتباع الطرق التي قمنا بذكرها وهذه الطرق نعتبر من أكثر الطرق التي يمكن استخدامها فهي ناجحة جدا ولا يمكن لاي احد قام بتجربتها وملاحظة طعمها الخرافي ولم يكررها مره اخري عليكي أتباع الخطوات التي قمنا بذكرها وسوف تحصلين على مذاق را