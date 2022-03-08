نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لليزر والكريمات الباهظة بأقوى خلطة لتقشير الركب في البيت فعالة ومبهرة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج الكثير من النساء المتزوجات والفتيات اللاتي يقبلن على الزواج إلى تقشير الركب في البيت للعناية بهم والتخلص من الجلد الميت وإعطائها التفتيح والنضارة، ومنهم من يلجأون لاستخدام كريمات التفتيح المليئة بالمواد الكيميائية والتي تترك بعض الآثار الجانبية عند الاستمرار على استخدامها فترة زمنية طويلة، لذلك تعتبر الوصفات الطبيعية هي البديل الفعال.

تقشير الركب في البيت

يوجد بعض الخلطات التي تعمل على تجديد خلايا الجلد وتساعد على تفتيحه وترطيبه وهذه الخلطات سوف نعرضها في هذا المقال.

وصفة السكر وزيت الزيتون

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الفعالة في اعطاء الركب النضارة واللمعان والتفتيح الذي تحتاجه ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات

كوب واحد من السكر المطحون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التطبيق

يتم وضع زيت الزيتون على السكر مع التقليب جيدًا للحصول على خليط كريمي متجانس.

يتم وضع الخليط على الركبة مع التدليك بحركات دائرية لمدة 10 دقائق.

يغسل الخليط من على الركبة بالماء الفاتر ويتم تجفيفها.

يفضل استخدام كريم مرطب بعد استخدام المقشر لعدم التهاب الجلد.

يتم استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.

وصفة زيت الزيتون والملح والليمون

يستخدم الملح كمقشر طبيعي للجلد ويساعد الليمون على التفتيح بشكل كبير، وزيت الزيتون يعمل على الترطيب للحماية من التهاب الجلد ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الملح.

عصير ليمونة.

طريقة التطبيق

يتم وضع زيت الزيتون في إناء ويتم وضعه على النار حتى يصبح دافئ قليلًا.

ثم يتم وضع زيت الزيتون على الركبة وتوزيعه عليها جيدًا.

يتم إضافة عصير الليمون إلى الملح ويتم تقليبهم جيدًا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

ثم يتم وضع الخليط على الركبة مع التدليك بحركات دائرية لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

يتم استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

في نهاية مقال تقشير الركب في البيت تحدثنا عن بعض الوصفات التي يمكن استخدامها لتقشير الركبة والحصول منها على أفضل النتائج في التفتيح، بالإضافة إلى أنها آمنة على الجلد ولا تسبب له أي أضرار مثل المواد الكيميائية الأخرى.