وداعاً قلي البطاطس في الزيت حطيها في الخلاط ورشي عليها الخميرة الفورية مش هتصدقي النتيجة طعمها جنااان

جسم الإنسان كما أن البطاطس أيضا غنية بالفيتامينات والمعادن وبرغم ذلك فإن هناك العديد من ‏الاستخدامات التي يمكن الحصول عليها من خلال تجربة بعض الوصفات باستخدام البطاطس فهناك العديد من الأكلات الوصفات اللذيذة الجميلة التي يتم عملها من خلال تجربة البطاطس خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البطاطس في الخلاط وهي طريقة إعداد البطاطس البورية الشهيرة التي يكون لها طعم لذيذ ورائع ويتم تقديمها في أفخم المطاعم العالمية بجانب المشويات والأرز وباقي الواجبات الأخرى، ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة عمل البطاطس البورية والمكونات التي نحتاجها لاعداد بطاطس البورية.

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مكونات بطاطس البورية

تعتمد فكرة البطاطس البورية على البطاطس المهروسة التي يتم وضعها في الخلاط حتى نحصل على قوام كريمي ‏ولذيذ وهناك العديد من المكونات التي يمكن إضافتها للبطاطس داخل الخلاط حتى نحصل على طعم لذيذ مختلف، ‏لذلك من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي يمكن إضافتها للبطاطس البورية حتى يكون لها طعم لذيذ ورائع وهذه المكونات هي:

نصف كيلو من البطاطس المقشرة.

كوبين من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملح طعام حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

طريقة عمل البطاطس البورية في الخلاط

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خلال الخطوات التالية سنتعرف على طريقة سريعة ومختلفة لإعداد البطاطس البورية داخل الخلاط وهذه الخطوات هي:

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