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عمر شويل - جدة كيكة الشاي العادية خفيفة وإسفنجية أسهل كيك للمبتدئين - ثقفني
مكونات كيكة الشاي العادية
تعتبر كيكة الشاي العادية من أنواع الكيك البسيطة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة بخطوات سريعة ودون تعقيد، فالكيك من أكثر أنواع الحلويات التي تحرص كثير من الأمهات على عمله في المنزل، لأنه من الحلويات المحببة لكل أفراد الأسرة وخاصةً الأطفال، ويقدم في وجبة الإفطار مع الشاي أوالحليب كما أنه من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن إعدادها كل يوم فهي تحتوي على مكونات بسيطة وموجودة في كل بيت، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل كيكة الشاي العادية بمكونات بسيطة.
مكونات كيكة الشاي العادية
سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل كيكة الشاي العادية، وهي كالتالي:-
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر (375 جرام).
- 2 كوب من السكر البودرة (400 جرام).
- 2 ملعقة كبيرة من الفانيليا (16 جرام).
- 3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر (16 جرام).
- 4 بيضات بحرارة الغرفة.
- كوب من الزبدة بحراره الغرفة (200 جرام).
- رشة صغيرة من الملح (2 جرام)
- كوب من الحليب بحرارة الغرفة (200 مللي).
طريقة التحضير
- أولاً نقوم بنخل المكونات الجافة في طبق عميق وهي الدقيق والملح والبيكنج بودر والفانيليا للتخلص من التكتلات.
- في العجان الكهربائي أو باستخدام المضرب الكهربي أو اليدوي نخفق الزبدة والسكر على سرعة هادئة لمدة 5 دقائق بعد ذلك نخفق على سرعة عالية لمدة 4 دقائق حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي.
- ثم نضيف البيض بالتدريج ونخفق جيداً حتى يختفي البيض تماماً ثم نقوم بإضافة كوب من الدقيق ونصف كمية الحليب ونخفق على سرعة هادئة.
- ثم نقوم بإضافة الحليب المتبقي والدقيق بالتدريج ونخفق جيداً علي سرعة هادئة حتي نحصل على قوام ثقيل وكريمي.
- نضع الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بقليل من الدقيق، ثم تخبز الكيكة في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 45 دقيقة.
- نختبر النضج بعود خشبي إذا خرج نظيفاً دل ذلك على تمام النضج، ثم نخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد حوالي ربع ساعة ثم تقلب على شبكة أو صينية.
- نترك الكيكة تبرد تماماً في درجة حرارة الغرفة ثم تقطع وتقدم مع الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.