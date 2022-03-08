كيكة الشاي العادية خفيفة وإسفنجية أسهل كيك للمبتدئين

تعتبر كيكة الشاي العادية من أنواع الكيك البسيطة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة بخطوات سريعة ودون تعقيد، فالكيك من أكثر أنواع الحلويات التي تحرص كثير من الأمهات على عمله في المنزل، لأنه من الحلويات المحببة لكل أفراد الأسرة وخاصةً الأطفال، ويقدم في وجبة الإفطار مع الشاي أوالحليب كما أنه من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن إعدادها كل يوم فهي تحتوي على مكونات بسيطة وموجودة في كل بيت، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل كيكة الشاي العادية بمكونات بسيطة.

مكونات كيكة الشاي العادية



سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل كيكة الشاي العادية، وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق الفاخر (375 جرام).

2 كوب من السكر البودرة (400 جرام).

2 ملعقة كبيرة من الفانيليا (16 جرام).

3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر (16 جرام).

4 بيضات بحرارة الغرفة.

كوب من الزبدة بحراره الغرفة (200 جرام).

رشة صغيرة من الملح (2 جرام)

كوب من الحليب بحرارة الغرفة (200 مللي).

طريقة التحضير