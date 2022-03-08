نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدين ساحرتين.. خلطة لتبيض اليدين وتنعيمها مضمونة 100% ومجربة لنتيجة مذهلة من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات عن خلطة لتبيض اليدين وتنعيمها مضمونة وذلك لأن اليدين من أهم المناطق التي لا بد من الاهتمام بها لأنها تتعرض لبعض العوامل الجوية القاسية التي تؤثر عليها بشكل سيء سواء في الشتاء تتعرض للجفاف مما يسبب الخشونة أو في الصيف تتعرض لأشعة الشمس باستمرار مما يسبب لها الاسمرار.

خلطة لتبيض اليدين وتنعيمها مضمونة

يوجد بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على تبييض اليدين والتي تفضل عن المنتجات الكيميائية التي تترك بعض الآثار الجانبية على البشرة مع كثرة الإستخدام.

خلطة الكركم

يستخدم الكركم في التفتيح بشكل كبير ويمكن استخدامه للحصول على نتائج فعالة، ويتم استخدام هذه الوصفة بخطوات بسيطة وهي

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من الكركم.

ملعقة كبيرة واحدة من الحليب.

طريقة التطبيق

يوضع الحليب على الكركم ويتم تقليبهم جيدًا حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة لها قوام كريمي.

يفرد الخليط على اليدين لمدة ربع ساعة وبعدها يفرك بحركات دائرية.

يتم التخلص من الخليط من خلال غسله بالماء.

يمكن استخدام هذه الوصفة بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

خلطة الزبادي وماء الورد

تعمل الزبادي على تفتيح البشرة بشكل كبير لأنها تحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تبييض البشرة ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات

ملعقة طعام واحدة من الزبادي.

ملعقة طعام واحدة من ماء الورد.

نصف ملعقة طعام من الجلسرين.

طريقة التطبيق

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها وتقليبها جيدًا حتى تتداخل مع بعضها.

تغسل اليدين جيدًا في البداية للتخلص من آثار الكريمات.

يتم فرد الخليط على اليدين لمدة ساعة كاملة.

يتم فرك الخليط من على اليدين بحركات دائرية.

ثم يتم شطف الخليط بالماء وتجفيف اليدين.

يفضل استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

في نهاية مقال خلطة لتبيض اليدين وتنعيمها مضمونة قدمنا لكم بعض الوصفات الطبيعية التي لها نتائج فعالة في التبييض والتخلص من الاسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس بشكل مستمر واستخدام المنظفات القاسية يوميًا، ويتم الحصول منها على نتائج فعالة.